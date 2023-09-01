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За семь месяцев 2023 года энергетики волгоградского филиала "Россети Юг" обеспечили электроэнергией почти 1,4 тысячи новых потребителей

1 сентября 2023, 11:00 173 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Юг
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С начала 2023 года специалисты ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» исполнили около 1,4 тысячи договоров на технологическое присоединение. Всего новым потребителям в этом году предоставлено более 54 МВт мощности.

Так, только в июле энергетики присоединили 20 линий уличного освещения, 13 сельскохозяйственных объектов различных форм собственности, стоматологический кабинет, очистные сооружения и предоставили дополнительную мощность двум зданиям почты. Для присоединения энергопринимающих устройств энергетики выполнили строительство воздушных линий и установили трансформаторные подстанции.

Напоминаем, что потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку онлайн через специализированный портал-тп.рф и отслеживать ход ее рассмотрения. С помощью интерактивного ресурса День потребителя можно записаться на личный прием, чтобы обсудить любой вопрос технологического присоединения.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ, ВОЛГОГРАДЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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