С начала 2023 года специалисты ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» исполнили около 1,4 тысячи договоров на технологическое присоединение. Всего новым потребителям в этом году предоставлено более 54 МВт мощности.

Так, только в июле энергетики присоединили 20 линий уличного освещения, 13 сельскохозяйственных объектов различных форм собственности, стоматологический кабинет, очистные сооружения и предоставили дополнительную мощность двум зданиям почты. Для присоединения энергопринимающих устройств энергетики выполнили строительство воздушных линий и установили трансформаторные подстанции.

Напоминаем, что потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку онлайн через специализированный портал-тп.рф и отслеживать ход ее рассмотрения. С помощью интерактивного ресурса День потребителя можно записаться на личный прием, чтобы обсудить любой вопрос технологического присоединения.