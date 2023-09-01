АО «Атомэнергоремонт» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») совместно с АО «Русатом инфраструктурные решения» 29 августа завершили ремонт оборудования на Липецкой ТЭЦ-2. 30 августа блок был включен в сеть.

На Липецкой ТЭЦ-2 работники АО «Атомэнергоремонт» провели ремонт энергоблока № 3. В рамках выполненных работ специалисты АО «Атомэнергоремонт» отремонтировали турбину, генератор, трансформатор.

«Ремонтные работы выполнены в соответствии с графиком производства работ. Липецкая генерация получила отремонтированный энергоблок, что повысит надежность теплогенерирующих мощностей в рамках прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок отопительного сезона 2023-2024 годов», — сказал Максим Семенов, руководитель проекта группы развития на рынках атомной энергетики АО «Атомэнергоремонт».

АО «Атомэнергоремонт» – главная специализированная ремонтная организация атомной отрасли России, генеральный подрядчик по техническому обслуживанию и ремонту оборудования атомных станций, атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот» и единственной в мире Плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов». АО «Атомэнергоремонт» – дочерняя организация АО «Концерн Росэнергоатом» по ремонту и техническому обслуживанию, модернизации систем и оборудования, зданий и сооружений. АО «Атомэнергоремонт» – это 9 филиалов по всей России и 5 представительств за рубежом. Проведение работ на зарубежных проектах Госкорпорации «Росатом» является важным, приоритетным и перспективным направлением развития для компании.

АО «Русатом Инфраструктурные решения» – дивизион Госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере IT, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией Госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 16 регионах России, включая объекты АО «Квадра», вошедшие в состав компании в 2022 году. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет более 4 ГВт, тепловая – около 20 тыс. Гкал/ч. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 50 городах от Мурманска до Сахалина.

Липецкая ТЭЦ-2 — одна из самых крупных теплоэлектростанций Черноземья. Она обеспечивает теплом более 100 тыс. жителей областного центра, более десяти крупнейших промышленных предприятий и является подразделением Липецкого филиала АО «Квадра». С 2022 года теплогенерирующая компания «Квадра» входит в состав АО «Русатом инфраструктурные решения».

Выполнение ремонтных работ, как на АЭС, так и на блоках ТЭЦ помогает обеспечить бесперебойную работу энергетической системы России, а также улучшить экономические показатели.

Президент и Правительство РФ расширяют комплекс мер поддержки отечественной промышленности. Ускоряется реализация крупных проектов, в том числе в сфере энергетики. Российский топливно-энергетический комплекс продолжает плановое обновление мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Росатом и его предприятия принимаю активное участие в этой работе.

Источник: Пресс-служба АО «Атомэнергоремонт», пресс-служба АО «Русатом инфраструктурные решения»