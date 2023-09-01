Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Опубликована программа IX Конференции Ассоциации «НП Совет рынка» «Приоритеты рыночной электроэнергетики в России: планировать или реагировать?», которая состоится 21-22 сентября в Сочи.
Ключевая тема дискуссии - поиск оптимального баланса между двумя подходами к развитию энергосистемы (в первую очередь, в части решения проблем балансовой ситуации – существующих и прогнозных, а также оценки инвестиционных потребностей): долгосрочным планированием и оперативным реагированием на актуальные отраслевые вызовы, в том числе выработка ценовых, технологических, административных мер, позволяющих компенсировать объективные ограничения планирования и повысить эффективность расходов.
Основной день конференции – 22 сентября. Формат – «мозговой штурм», состоящий из четырех основных блоков: установочные доклады, рассмотрение кейсов, работа круглых столов и итоговое пленарное заседание.
Участникам мероприятия предстоит сформулировать комплексные предложения по оптимизации существующей системы планирования балансовой ситуации и реагирования на ее изменение, а также обсудить инструменты, которые позволят достичь максимального положительного эффекта.
По итогам обсуждения докладов в рамках работы круглых столов на пленарном заседании будут озвучены ответы на такие актуальные вопросы, как:
«В этом году тема нашей конференции – «Планировать или реагировать?». Конечно, тут нет выбора «или-или». Корректно работающие энергорынки предполагают как планирование на различных уровнях, так и готовность реагировать на меняющиеся условия… Мы предлагаем обсудить, каким может быть соотношение этих взаимодополняющих качеств – планирования и реагирования – применительно к различным аспектам функционирования рынков электроэнергии и мощности. Какие потенциальные выгоды, издержки и риски влекут за собой оба подхода? Насколько точным и ответственным должно быть планирование потребления? Как далеко надо заглядывать при планировании структуры и строительства новой генерации? Ответы на эти и многие другие вопросы постараемся найти вместе в ходе как всегда продуктивной дискуссии. Тем более, что в этом году она будет носить вполне прикладной характер и будет нацелена, в том числе, на решение конкретных ситуаций», - отметил в своем обращении к участникам конференции Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров.
Также в рамках конференции пройдут заседание комитета С5 РНК СИГРЭ «Рынки электроэнергии и регулирование», заседание Методологического совета по бухгалтерскому и налоговому учету и Рабочей группы по электронному документообороту, осуществляемому через операторов ЭДО, при Наблюдательном совете Ассоциации «НП Совет рынка», а также деловой завтрак АБ «РОССИЯ».
Ежегодная конференция Ассоциации «НП Совет рынка» является ведущей отраслевой площадкой, на которой вырабатываются новые решения острых проблем электроэнергетики. На мероприятие приглашены профильные министерства и ведомства, представители крупнейших генерирующих компаний и предприятий-потребителей электроэнергии, энергосбытовые компании, а также ведущие отраслевые эксперты.
Мероприятие проводится при поддержке и участии Министерства энергетики Российской Федерации.
Местом проведения Конференции в 2023 году, как и годом ранее, станет отель «Radisson Collection Paradise Resort & SPA Sochi», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. 65 лет Победы, д. 50.
Зарегистрироваться и получить более подробно информацию о мероприятии можно на сайте IX Конференции.
Информация об Ассоциации:
Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка») создана в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике».
Основной целью деятельности Ассоциации является обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).
Ассоциация «НП Совет рынка» участвует в подготовке правил оптового и розничных рынков электроэнергии и мощности; разрабатывает и утверждает Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламенты оптового рынка, ведет реестр субъектов оптового рынка, осуществляет разрешение споров на рынке, а также контроль за соблюдением участниками оптового рынка правил ОРЭМ.
В соответствии с законодательством Членами Ассоциации обязаны стать все субъекты оптового рынка.
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