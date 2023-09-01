Опубликована программа IX Конференции Ассоциации «НП Совет рынка» «Приоритеты рыночной электроэнергетики в России: планировать или реагировать?», которая состоится 21-22 сентября в Сочи.

Ключевая тема дискуссии - поиск оптимального баланса между двумя подходами к развитию энергосистемы (в первую очередь, в части решения проблем балансовой ситуации – существующих и прогнозных, а также оценки инвестиционных потребностей): долгосрочным планированием и оперативным реагированием на актуальные отраслевые вызовы, в том числе выработка ценовых, технологических, административных мер, позволяющих компенсировать объективные ограничения планирования и повысить эффективность расходов.

Основной день конференции – 22 сентября. Формат – «мозговой штурм», состоящий из четырех основных блоков: установочные доклады, рассмотрение кейсов, работа круглых столов и итоговое пленарное заседание.

Участникам мероприятия предстоит сформулировать комплексные предложения по оптимизации существующей системы планирования балансовой ситуации и реагирования на ее изменение, а также обсудить инструменты, которые позволят достичь максимального положительного эффекта.

По итогам обсуждения докладов в рамках работы круглых столов на пленарном заседании будут озвучены ответы на такие актуальные вопросы, как:

В каких случаях, какой из подходов более эффективен: планирование или реагирование? Каковы ценовые последствия одного и другого подхода?

Как повысить качество планирования посредством создания экономических стимулов (ответственности) и информационной прозрачности?

Какими должны быть меры реагирования (ценовые, технологические, административные), позволяющие компенсировать объективные ограничения планирования и повысить эффективность расходов?

«В этом году тема нашей конференции – «Планировать или реагировать?». Конечно, тут нет выбора «или-или». Корректно работающие энергорынки предполагают как планирование на различных уровнях, так и готовность реагировать на меняющиеся условия… Мы предлагаем обсудить, каким может быть соотношение этих взаимодополняющих качеств – планирования и реагирования – применительно к различным аспектам функционирования рынков электроэнергии и мощности. Какие потенциальные выгоды, издержки и риски влекут за собой оба подхода? Насколько точным и ответственным должно быть планирование потребления? Как далеко надо заглядывать при планировании структуры и строительства новой генерации? Ответы на эти и многие другие вопросы постараемся найти вместе в ходе как всегда продуктивной дискуссии. Тем более, что в этом году она будет носить вполне прикладной характер и будет нацелена, в том числе, на решение конкретных ситуаций», - отметил в своем обращении к участникам конференции Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров.

Также в рамках конференции пройдут заседание комитета С5 РНК СИГРЭ «Рынки электроэнергии и регулирование», заседание Методологического совета по бухгалтерскому и налоговому учету и Рабочей группы по электронному документообороту, осуществляемому через операторов ЭДО, при Наблюдательном совете Ассоциации «НП Совет рынка», а также деловой завтрак АБ «РОССИЯ».

Ежегодная конференция Ассоциации «НП Совет рынка» является ведущей отраслевой площадкой, на которой вырабатываются новые решения острых проблем электроэнергетики. На мероприятие приглашены профильные министерства и ведомства, представители крупнейших генерирующих компаний и предприятий-потребителей электроэнергии, энергосбытовые компании, а также ведущие отраслевые эксперты.

Мероприятие проводится при поддержке и участии Министерства энергетики Российской Федерации.

Местом проведения Конференции в 2023 году, как и годом ранее, станет отель «Radisson Collection Paradise Resort & SPA Sochi», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. 65 лет Победы, д. 50.

Зарегистрироваться и получить более подробно информацию о мероприятии можно на сайте IX Конференции.

Информация об Ассоциации:

Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка») создана в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике».

Основной целью деятельности Ассоциации является обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

Ассоциация «НП Совет рынка» участвует в подготовке правил оптового и розничных рынков электроэнергии и мощности; разрабатывает и утверждает Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламенты оптового рынка, ведет реестр субъектов оптового рынка, осуществляет разрешение споров на рынке, а также контроль за соблюдением участниками оптового рынка правил ОРЭМ.

В соответствии с законодательством Членами Ассоциации обязаны стать все субъекты оптового рынка.