С 1 сентября по программе Профессионалитет в Глазовском политехническом колледже начали обучение 175 студентов. Глазов – первый город Удмуртии, вошедший в федеральный проект «Профессионалитет». Он реализуется в городе с 2023 года в партнерстве с Правительством Удмуртской республики, Министерством образования региона, Чепецким механическим заводом (АО ЧМЗ, предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») и администрацией Глазова.

По итогам приемной кампании конкурс на специальности программы «Профессионалитет» составил более двух человек на место. Это один из высоких показателей за последние несколько лет. Набор студентов осуществлялся по семи востребованным направлениям подготовки: оператор станков с программным управлением, токарь на станках с числовым программным управлением, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов, по специальностям «Мехатроника и мобильная робототехника», «Технология машиностроения» и «Обработка металлов давлением».

Практико-ориентированный подход и новые образовательные программы подготовки студентов в рамках проекта «Профессионалитет» позволяют сократить срок обучения без потери качества. Интенсивному освоению профессии будет способствовать обновлённая материально-техническая база и учебная инфраструктура колледжа. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по созданию шести новых мастерских, где учащиеся смогут на практике осваивать работу на токарных и фрезерных станках с ЧПУ, научатся программировать их. Всего закуплено более 1,5 тысяч единиц нового современного оборудования, инструмента и техоснастки. В ближайшее время оно поступит в Глазов, обучение в обновленных лабораториях и мастерских начнется уже с конца года. Наставниками на практических занятиях и преподавателями спецпредметов выступят, в том числе, действующие сотрудники Чепецкого механического завода, прошедшие обучение по программам профессиональной подготовки «Мастер производственного обучения. Реализация программ среднего профессионального образования с применением новых образовательных технологий».

На модернизацию образовательной базы и повышение квалификации преподавательского состава колледж получил федеральный грант в 100 млн рублей. Дополнительное финансирование в размере 45 млн рублей направили АО ЧМЗ и Топливная компания ТВЭЛ. Правительство Удмуртской Республики на реализацию проекта выделило 15 млн рублей.

«Чепецкий механический завод активно вовлечен в реализацию проекта «Профессионалитет». Расширяющиеся производственные мощности предприятия требуют быстрой и качественной подготовки дополнительных кадров. Новые образовательные программы позволят ребятам еще на стадии обучения познакомиться с корпоративной культурой завода, со спецификой производства, освоить работу на нашем оборудовании. По сути, ребята уже с первого курса становятся командой ЧМЗ, а, значит, смогут легко и быстро включиться в производственный процесс по окончании колледжа. Каждому студенту мы обеспечиваем дополнительную ежемесячную стипендию с заключением отложенного трудового договора, а по окончании обучения - гарантированное трудоустройство», — отметил генеральный директор АО ЧМЗ Сергей Чинейкин на торжественной линейке в честь открытия проекта «Профессионалитет».

Правительство РФ и крупные российские компании продолжают расширять спектр решений по раскрытию потенциала студентов и молодых сотрудников. Росатом и его предприятия участвуют в создании базовых кафедр в российских вузах, реализации стипендиальных программ поддержки, крупных образовательных проектов, организации практики и стажировки для студентов с последующим их трудоустройством. Молодые специалисты получают новые полезные навыки, что помогает им в карьерном росте.

Федеральный проект «Профессионалитет» является образовательным экспериментом Министерства просвещения России, цель которого — в сжатые сроки подготовить квалифицированных специалистов, обладающих практическими знаниями и навыками для работы в реальном секторе экономики. Росатом стал одним из ключевых партнеров проекта. Отвечает за реализацию решений «Профессионалитета» в отрасли АНО «Корпоративная Академия Росатома». В ходе реализации проекта Госкорпорация примет участие в оптимизации образовательных программ под запрос предприятий атомной отрасли, обновлении и модернизации материально-технической базы учебных мастерских и лабораторий, повышении квалификации педагогических и управленческих кадров, трудоустройстве выпускников.

Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ, г.Глазов) выпускает конструкционные материалы и комплектующие для тепловыделяющих сборок, продукцию для предприятий атомной энергетики, химической, нефтегазовой и медицинской отраслей промышленности. АО ЧМЗ – крупный и единственный в России производитель изделий из циркония и его сплавов, гафния, кальция и низкотемпературных сверхпроводящих материалов. Занимает ведущие позиции в производстве ниобия, титана и сплавов на его основе. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». www.chmz.net

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru