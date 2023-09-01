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"Россети Кубань" повысила надежность электроснабжения образовательных учреждений в армавирском энергорайоне

1 сентября 2023, 17:15 223 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Кубань
Авторы и источники / Правообладателям

В преддверии Дня знаний Армавирский филиал компании «Россети Кубань» завершил работы по электрификации и улучшению качества электроснабжения ряда образовательных учреждений в восточной части Краснодарского края.

В селе Новоурупском Успенского района специалисты Армавирского филиала в три раза увеличили мощность электроснабжения для средней школы № 14. Для этого энергетики выполнили реконструкцию подстанции 10/0,4 кВ с заменой силового трансформатора и установкой нового агрегата большей мощности, а также реконструировали линию электропередачи 0,4 кВ. При монтаже использовали новый современный самонесущий изолированный провод, который обладает повышенной прочностью, абсолютно безопасен и менее подвержен воздействию неблагоприятных погодных условий.

Чтобы повысить надежность и качество электроснабжения средней общеобразовательной школы № 12 села Майкопского и бытовых потребителей Гулькевичского района энергетики Армавирских электрических сетей провели капитальный ремонт трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с заменой коммутационного энергооборудования.

В преддверии нового учебного года сотрудники филиала осмотрели электрооборудование воздушных линий электропередачи, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, находящихся на территориях или в непосредственной близости от учебных заведений. Проверили наличие предупреждающих знаков, исправность ограждений, запирающих и заземляющих устройств.

Кроме того, компания разработала план обучения детей основам электробезопасности. Уже в первые месяцы учебного года в школах запланировано проведение классных часов, занятий и уроков, темой которых станет детская электробезопасность.

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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