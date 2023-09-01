Специалисты «Россети Ленэнерго»​ выделили 400 кВт дополнительной мощности технологическому центру металлообработки в Тосненском районе Ленинградской области.

Источник питания - подстанция 110 кВ «Федоровская». Электроснабжение объекта осуществляется по сетям 0,4 кВ. Общий объем присоединенной мощности составил 500 кВт. Энергетики также смонтировали интеллектуальную систему учета электроэнергии.

Центр предоставляет услуги по металлообработке высокоточных компонентов для машиностроительной промышленности, участвует в кооперации и реализации программ импортозамещения.​

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портале-ТП.рф», через Личный кабинет клиента​ на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».