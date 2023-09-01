«Россети Московский регион» в полном объеме завершили работы по технологическому присоединению физико-технического колледжа в Долгопрудном, в котором обучается более 700 студентов. Среди них - победители городских, всероссийских и международных конкурсов, олимпиад. Колледж готовит специалистов не только в сфере технологий и информатики, но и дизайна.

Работы по обеспечению мощностью в объеме 150 кВт социально значимого объекта выполнены досрочно, к началу нового учебного года. Специалисты построили две кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью более 350 метров от существующей трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ до вводно-распределительных щитов (ВРЩ-0,4 кВ), смонтировали два прибора учета электроэнергии.