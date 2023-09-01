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"Россети" построят 570 км линий электропередачи в Санкт-Петербурге в 2023 году

1 сентября 2023, 09:00 168 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Ленэнерго
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на рабочей встрече рассмотрели комплекс мер для обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения города, технологического присоединения к сетям новых потребителей.

«В последние годы в городе ведется планомерная модернизация объектов энергетики. В этой работе активно участвует компания «Россети». Они реконструируют существующие электросети и строят новые, создают современные мощные подстанции. Все новые объекты они проектируют с учетом планов развития города», - сказал Александр Беглов.

«В Санкт-Петербурге мы выполняем одну из самых масштабных в стране программ развития сетевой инфраструктуры. Это отвечает интересам города, позволяет строить социальные объекты и новые жилые кварталы, создавать предприятия, которые работают на импортозамещение. Только в этом году вложим в проекты в Санкт-Петербурге более 36 млрд рублей. Планируем ввести около 570 км линий электропередачи и почти 1 тыс. МВА трансформаторной мощности», – отметил Андрей Рюмин.

Он отметил, что за последнее время «Россети» открыли в Санкт-Петербурге несколько новых объектов – Центр управления сетями, высокоавтоматизированные подстанции 110 кВ «Морская» и «Витебская». В Московском, Красносельском и Петродворцовом районах идет реконструкция воздушных ЛЭП с переводом их в кабельное исполнение.

В ближайшее время будет завершена модернизация кабельных сетей 35 кВ в Выборгском и Калининском районах. Крупнейший проект в магистральных сетях – реконструкция подстанции 330 кВ «Завод Ильич», которая входит в Петербургское энергокольцо.

Важной задачей Андрей Рюмин также назвал обеспечение доступности сетевой инфраструктуры для технологического присоединения. С начала года «Россети» подключили к сетям порядка 5 тыс. потребителей в Санкт-Петербурге, в том числе 17 школ и детских садов, семь организаций здравоохранения, 14 спортивных объектов, 2,5 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Кроме того, энергетики обеспечили электроснабжение 25 новых жилых комплексов.

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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