В России пройдет первый международный форум ОЭЗ

С 28 по 30 сентября в Липецке пройдет первый международный форум особых экономических зон – 2023. Организаторы мероприятия – Минэкономразвития России, Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ РФ, Правительство Липецкой области, а также ОЭЗ ППТ «Липецк».

«Особые экономические зоны создаются для того, чтобы помочь экономике регионов развиваться. Такие преференциальные режимы должны приносить пользу территориям, помогать модернизировать действующие и строить новые предприятия, создавать рабочие места. То есть быть максимально эффективными. Форум станет местом обсуждения того, что получилось, над чем ещё предстоит работать», – сказал Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Форум станет дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов усиления инвестиционной и инновационной активности внутри ОЭЗ и СЭЗ, глубокого международного взаимодействия и совершенствования управления площадками на основе обмена опытом, знаниями и лучшими практиками между ключевыми участниками отрасли», – отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

«ОЭЗ «Липецк» неоднократно становилась лучшей в России, в том числе по итогам 2022 года. На площадке в частности и в регионе в целом создан благоприятный инвестиционный климат, мы стараемся внедрять передовые технологии, снижаем административные барьеры, активно занимаемся цифровизацией важных для бизнеса процессов. Для нас большая честь быть регионом, который первым примет международный форум особых экономических зон. С радостью поделимся своим опытом с коллегами и с большим интересом изучим их практики», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Особые экономические зоны продолжают оставаться ключевыми инструментами стимулирования регионального и национального экономического роста, однако перед ними стоят новые вызовы в современных экономических реалиях. АКИТ РФ осознает важность этих вызовов и проводит международный форум особых экономических зон – 2023 для конструктивного обсуждения и разработки инициатив, направленных на усовершенствование и развитие деятельности ОЭЗ в России. В рамках форума мы обсудим актуальные вопросы успешного функционирования особых экономических зон и внедрения принципов устойчивого развития для повышения инвестиционной привлекательности инфраструктурных площадок», – сообщил директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, организатор форума Михаил Лабудин.

В рамках форума пройдут деловые встречи и переговоры с российскими и зарубежными инвесторами для создания прочных деловых связей и реализации инвестиционных проектов. Также будут организованы диалоги между представителями бизнеса и государственных структур для обсуждения перспектив развития отечественных особых экономических зон.



Отдельное внимание будет уделено обсуждению внедрения принципов устойчивого развития в деятельности инфраструктурных площадок. Демонстрация возможностей российского бизнеса, промышленной инфраструктуры и преференциальных режимов также составит важную часть программы мероприятия.



Форум станет международной площадкой, которая объединит представителей Армении, Беларуси, Ирана, Узбекистана, ОАЭ и Таджикистана для обмена опытом и создания перспективных партнерств.