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Энергетики капитально отремонтировали оборудование трех подстанций и 2,6 км ЛЭП в Реутове

4 сентября 2023, 15:45 384 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
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Специалисты «Мособлэнерго» в первом полугодии 2023 года в Реутове провели капитальный ремонт на 2,6 км ЛЭП и отремонтировали оборудование трех трансформаторных подстанций. Также расчистили от древесно-кустарниковой растительности 6,7 га вдоль трасс ЛЭП.

В частности, работниками компании была выполнена замена оборудования на подстанции ТП-110, расположенной в Реутове, на ул. Проспект мира, на ТП-111 на ул. Комсомольской и РТП-190, находящейся в мкр. Салтыковка. Электроустановки обеспечивают электроснабжение детского сада, гимназии, школы, теплового пункта, МКД, а также здания отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского внутренних войск МВД России.

Работы по программе капитального ремонта в Реутове продолжаются. До конца 2023 года «Мособлэнерго» запланировано отремонтировать еще 2,3 км кабельных линий электропередачи и оборудование двух подстанций. Основной объем ремонтных работ будет выполняться в мкр. Салтыковка.

Электрообъекты, вошедшие в план капремонта на второе полугодие, обеспечивают электроэнергией многоквартирные дома, здания нескольких школ и лечебных учреждений. Работы, проведенные на линиях электропередачи и в подстанциях, позволят значительно повысить качество электроснабжения нескольких тысяч потребителей Реутова.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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