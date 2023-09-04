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Как проходит Wire China 2023? Видео RusCable Review из соцсетей кабельщиков

4 сентября 2023, 14:56 535 Время чтения ≈ < минуты
Источник: RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Долгожданная 10-я Международная выставка кабельной промышленности Wire China 2023 пройдет с 4 по 7 сентября 2023 года в Шанхае. Это первая выставка Wire China спустя 3 года, и она станет самым масштабным мероприятием этого года, которое нельзя пропустить! Смотрите видео от наших мобильных корреспондентов в рубрике "Инспекция по соцсетям" RusCable Review, чтобы увидеть выставку. Герои RusCable Review Антон Герасимов https://www.chinacable.ru/ и Сергей Лобанов.

Присылайте свое видео в RusCable Review и RusCable Live!

Почта: s.kuzminov@corp.ruscable.Ru

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Метки: CHINACABLE, СПЕЦКАБЕЛЬ, REVIEW
Отрасль: Кабельная промышленность 

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