Долгожданная 10-я Международная выставка кабельной промышленности Wire China 2023 пройдет с 4 по 7 сентября 2023 года в Шанхае. Это первая выставка Wire China спустя 3 года, и она станет самым масштабным мероприятием этого года, которое нельзя пропустить! Смотрите видео от наших мобильных корреспондентов в рубрике "Инспекция по соцсетям" RusCable Review, чтобы увидеть выставку. Герои RusCable Review Антон Герасимов https://www.chinacable.ru/ и Сергей Лобанов.

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