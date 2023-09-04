В московском Центре аддитивных технологий Росатома состоялась бизнес-сессия, посвященная развитию технологий 3D-печати в атомной отрасли. Организатором выступила компания – отраслевой интегратор «Русатом – Аддитивные технологии» (ООО «РусАТ», входит Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»).

Участие в мероприятии приняли 15 предприятий Росатома, среди которых: АО «Атомэнергомаш», АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и АО «ОКБМ Африкантов» (обе компании входят в машиностроительный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш»), АО «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова», АО «ЦКБМ», ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ», АО «СНИИП» и другие организации.

«Мы наблюдаем существенные изменения в структуре потребления аддитивных технологий по сегментам рынка: смещение авиакосмической отрасли с первого места на третье, а также рост применения аддитивных технологий в автомобильной промышленности и товарах народного потребления, науке и образовании», – отметил в своем выступлении советник президента АО «ТВЭЛ», исполнительный директор Ассоциации развития аддитивных технологий Ольга Оспенникова.

«Аддитивные технологии постепенно «проникают» в регионы страны: в феврале мы организовали подобную бизнес-сессию в Нижнем Новгороде, там же открыли ещё один Центр аддитивных технологий на базе «ОКБМ Африкантов». В ноябре совместно с Ассоциацией развития аддитивных технологий проведём юбилейный Лидер-форум «Аддитивные технологии – новая реальность» в Казани», – отметил генеральный директор компании Илья Кавелашвили.

Напомним, в Центре аддитивных технологий (ЦАТ) ООО «РусАТ» осуществляется 3D-печать и сканирование изделий, производство оборудования и комплектующих, а также разработка программного обеспечения и НИОКР.

По словам Ильи Кавелашвили, стремительное развитие аддитивных технологий в отрасли подтверждается запуском серийного производства 3D-принтеров в ООО «НПО «Центротех» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») и внедрением металлических принтеров при проведении чемпионата профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом» Atom Skills в 2024 году.

Во второй части бизнес-сессии компания провела мастер-классы по ключевым технологиям аддитивного производства: селективному лазерному сплавлению – получению заготовок из металлопорошковых композиций путём избирательного лазерного плавления слоя порошка по площади сечения заготовок (SLM); моделированию методом послойного наплавления – печати объекта слой за слоем из расплавленного материала (FDM, наиболее популярная технология); стереолитографии – созданию изделий из жидких фотополимерных смол (SLA).

В рамках мастер-классов сотрудники ООО «РусАТ» представили участникам встречи металлические порошки для 3D-печати (продукция ООО «НПО «Центротех») и 3D-оборудование, разработанное отраслевыми компаниями: принтеры RusMelt 600, RusMelt 300 (работают по SLM-технологии), а также электронно-лучевую установку наплавки проволочных материалов в вакууме. Технология наплавки проволоки позволяет значительно увеличить производительность оборудования и габариты получаемых заготовок.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

ООО «РусАТ» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») – специализированная компания-интегратор атомной отрасли в области аддитивных технологий (трёхмерной печати). Деятельность компании сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство (в том числе в части организации центров производства). https://rusatom-additive.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru