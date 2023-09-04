Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий в День знаний принял участие в торжественной линейке первокурсников и открытии кабинета-музея Г.М. Кржижановского в Московском энергетическом институте. Поприветствовать студентов МЭИ приехали заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак и руководители крупнейших энергокомпаний.

Руководство МЭИ представило вице-премьеру совместные с энергокомпаниями перспективные проекты, в том числе связанные с изучением возможностей и моделированием работы накопителей электроэнергии в энергосистемах. Федор Опадчий рассказал Александру Новаку об участии Системного оператора в совместном с МЭИ изучении возможностей использования преобразователей систем накопления в управлении энергосистемой – при осуществлении регулирования частоты тока, а также для создания синтетической инерции в энергосистемах с большой долей возобновляемой генерации.

В рамках Дня знаний состоялась торжественная линейка – первая для сегодняшних первокурсников МЭИ. Гости и руководство института поздравили новых студентов главного энергетического вуза страны и пожелали им успешной учебы и интересной студенческой жизни.

«МЭИ стал первым вузом, с которым Системный оператор заключил долгосрочное Соглашение о сотрудничестве. Мы реализуем целый ряд совместных проектов, которые дают возможность готовить будущих молодых специалистов для работы в оперативно-диспетчерском управлении и помогают им еще на этапе обучения адаптироваться к специфике деятельности Системного оператора. В новом учебном году мы планируем открыть информационную зону Системного оператора в МЭИ, провести ряд специализированных семинаров для бакалавров, пригласить студентов на производственную практику и стажировку», – отметил Председатель Правления АО «Системный оператор ЕЭС» Федор Опадчий.

Соглашение о сотрудничестве между Системным оператором и НИУ «МЭИ» предусматривает совместную работу по подготовке, повышению квалификации и профессиональной переподготовке кадров, а также учебно-методической деятельности, направленной на совершенствование образовательных программ.

Системный оператор принимает участие в формировании учебных программ и работе государственных экзаменационных и аттестационных комиссий, его сотрудники выступают руководителями и рецензентами выпускных квалификационных работ.