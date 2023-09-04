Томсккабель приглашает на выставку НЕВА-2023

Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
ООО «Томский кабельный завод» приглашает на 17-ю международную выставку по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА 2023», которая пройдет с 18 по 21 сентября 2023 г.
На выставке будет представлена продукция торговой марки «ТОФЛЕКС®»:
А также продукция основных номенклатурных групп: силовой, контрольный кабель, провода, и кабели среднего напряжения.
Место проведения:
г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1, КВЦ «Экспофорум», Павильон Н, Стенд №Н1189
Гости стенда смогут задать вопросы представителям компании и получить информационные материалы о продукции.
Подробнее о выставке – на сайте https://www.nevainter.com/
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