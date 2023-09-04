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Томсккабель приглашает на выставку НЕВА-2023

4 сентября 2023, 17:44 361 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО "Томсккабель"
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ООО «Томский кабельный завод» приглашает на 17-ю международную выставку по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА 2023», которая пройдет с 18 по 21 сентября 2023 г.

На выставке будет представлена продукция торговой марки «ТОФЛЕКС®»:

  • кабели судовые с морским и речным регистром ТОФЛЕКС КС;
  • кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины HEPR ТОФЛЕКС Р;
  • кабели силовые для присоединения электродвигателей к преобразователям частоты ТОФЛЕКС ЭМС.

А также продукция основных номенклатурных групп: силовой, контрольный кабель, провода, и кабели среднего напряжения.

Место проведения:

г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1, КВЦ «Экспофорум», Павильон Н, Стенд №Н1189

Гости стенда смогут задать вопросы представителям компании и получить информационные материалы о продукции.

Подробнее о выставке – на сайте https://www.nevainter.com/

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Метки: ТОМСККАБЕЛЬ, НЕВА-2023
Отрасль: Кабельная промышленность 
TOMK
7.57

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