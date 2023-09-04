Томсккабель приглашает на выставку НЕВА-2023

ООО «Томский кабельный завод» приглашает на 17-ю международную выставку по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА 2023», которая пройдет с 18 по 21 сентября 2023 г.

На выставке будет представлена продукция торговой марки «ТОФЛЕКС®»:

кабели судовые с морским и речным регистром ТОФЛЕКС КС;

кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины HEPR ТОФЛЕКС Р;

кабели силовые для присоединения электродвигателей к преобразователям частоты ТОФЛЕКС ЭМС.

А также продукция основных номенклатурных групп: силовой, контрольный кабель, провода, и кабели среднего напряжения.

Место проведения:

г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1, КВЦ «Экспофорум», Павильон Н, Стенд №Н1189

Гости стенда смогут задать вопросы представителям компании и получить информационные материалы о продукции.

Подробнее о выставке – на сайте https://www.nevainter.com/