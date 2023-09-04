Началось строительство магистральной линии электропередачи 220 кВ «Туран – Туманная», протяженность которой составит 312 км. Новый транзит станет ключевым элементом схемы электроснабжения Ак-Сугского горно-обогатительного комбината, который будет системообразующим предприятием Республики Тыва. Стоимость работ – 24,8 млрд рублей.

Двухцепная ЛЭП пройдет по северным районам республики вдали от населенных пунктов и автодорог. В ходе строительства энергетики установят более 1,3 тыс. решетчатых стальных опор усиленной конструкции. Для их транспортировки вдоль всей трассы будут созданы специальные проезды, понтонные переправы, лежневые дороги на заболоченных участках.

При проектировании линии электропередачи учитывались особенности местного климата, включая перепады температур от –54°С зимой до +41°С летом, а также возможная сейсмическая активность (отдельные участки ЛЭП будут располагаться в горах на высоте около 2 тыс. м над уровнем моря).

Для защиты от коррозии металлоконструкции обработают методом горячего цинкования. Для предотвращения технологических нарушений из-за попаданий молний по всей протяженности ЛЭП смонтируют грозозащитный трос со встроенным оптическим кабелем, который также обеспечит возможность передачи данных в цифровом формате.

Проект «Ак-Суг» входит в пятерку крупнейших в России по запасам меди. Планируется, что новый горно-обогатительный комбинат будет производить 500 тыс. тонн медно-молибденового концентрата в год и позволит создать в Туве 2 тыс. новых рабочих мест.

Строительство ЛЭП 220 кВ «Туран – Туманная» предусмотрено Комплексным планом энергоснабжения инвестиционных и социальных объектов на территории Республики Тыва, который утвержден Заместителем Председателя Правительства РФ Александром Новаком. Также в рамках реализации плана в ближайшие три года «Россети» выполнят в регионе комплекс мероприятий, направленных на электроснабжение Кызыльской агломерации и Тоджинского района, крупных промышленных потребителей – Кызыл-Таштыгского и Кара-Бельдирского комбинатов.