В День знаний, 1 сентября, специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» приняли участие в профилактическом уроке по электробезопасности среди школьников Краснодара и пяти прилегающих к нему районов Краснодарского края и Республики Адыгея.

Путешествие в мир знаний для детей и подростков в более чем десяти школах началось с изучения правил поведения вблизи уличных объектов энергетики. Специалисты рассказали детям, что такое электрический ток, напомнили основные правила обращения с ним, а также познакомили с предупреждающими об опасности знаками.

Для лучшего восприятия информации энергетики вручили школьникам тематические памятки-наклейки и школьные расписания. Наглядные материалы будут напоминать детям важные правила электробезопасности.

Также для детей сотрудников филиала Первичная профсоюзная организация подготовила наборы для творчества и успешного обучения.

Тематические встречи проводятся для профилактики электротравматизма среди сторонних лиц, профориентации детей и подростков, а также в рамках фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.

Краснодарский филиал «Россети Кубань» ведет постоянную работу по профилактике детского электротравматизма. С начала 2023 года в школах и пришкольных детских лагерях краснодарского энергорайона прошло порядка 45 уроков.

Оставить заявку на проведение урока электробезопасности, а также мастер-класса по оказанию первой медицинской помощи можно на сайте «Россети Кубань», а также получить всю необходимую информацию по телефону горячей линии 8-800-220-0-220.