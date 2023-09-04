Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

В День знаний краснодарские энергетики напомнили школьникам об электробезопасности

4 сентября 2023, 15:30 394 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Кубань
Авторы и источники / Правообладателям

В День знаний, 1 сентября, специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» приняли участие в профилактическом уроке по электробезопасности среди школьников Краснодара и пяти прилегающих к нему районов Краснодарского края и Республики Адыгея.

Путешествие в мир знаний для детей и подростков в более чем десяти школах началось с изучения правил поведения вблизи уличных объектов энергетики. Специалисты рассказали детям, что такое электрический ток, напомнили основные правила обращения с ним, а также познакомили с предупреждающими об опасности знаками.

Для лучшего восприятия информации энергетики вручили школьникам тематические памятки-наклейки и школьные расписания. Наглядные материалы будут напоминать детям важные правила электробезопасности.

Также для детей сотрудников филиала Первичная профсоюзная организация подготовила наборы для творчества и успешного обучения.

Тематические встречи проводятся для профилактики электротравматизма среди сторонних лиц, профориентации детей и подростков, а также в рамках фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.

Краснодарский филиал «Россети Кубань» ведет постоянную работу по профилактике детского электротравматизма. С начала 2023 года в школах и пришкольных детских лагерях краснодарского энергорайона прошло порядка 45 уроков.

Оставить заявку на проведение урока электробезопасности, а также мастер-класса по оказанию первой медицинской помощи можно на сайте «Россети Кубань», а также получить всю необходимую информацию по телефону горячей линии 8-800-220-0-220.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
04.09.2023
В Магнитогорске построят жилой комплекс за 1,15 миллиарда
04.09.2023
Минэкономразвития объявляет о начале приема заявок для отбора инвестора по реализации проекта строительства международного аэропорта в Абхазии
05.06.2017
"Полимеры в кабельной индустрии 2017"
04.09.2023
Системный оператор и МЭИ изучают возможности использования накопителей электроэнергии при управлении режимом энергосистем
04.09.2023
В архангельской деревне Горка Муравьевская станет на 320 учебных мест больше
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно