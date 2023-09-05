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Филиал "Калугаэнерго" обеспечил электроснабжением новый кампус КФ МГТУ им. Баумана

5 сентября 2023, 17:15 380 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Центр и Приволжье
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Специалисты компании ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» осуществили технологическое присоединение к электрическим сетям нового кампуса университета им. Баумана, расположенного на берегу реки Оки.  Максимальная мощность присоединения составила 13 011 кВт.

Объект получил электроэнергию от вновь построенной цифровой подстанции 110/10 кВ «Университет». В ходе реализации технологического присоединения энергетиками осуществлено строительство кабельных линий электропередачи 10 кВ, распределительной подстанции 10кВ и шести трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Филиал «Калугаэнерго» обеспечил вторую категорию надежности. Это значит, что в случае аварийного отключения электроэнергии по основному источнику питания есть возможность потреблять необходимую мощность по резервному.

Уже 1 сентября 2023 года новый кампус Московского государственного университета им. Н.Э. Баумана в Калужской области открыл свои двери для студентов. Постоянно проживать на территории студенческого городка смогут до 3 тыс. человек. Помимо учебно-лабораторного комплекса, на территории размещены учебные корпуса, общежития, библиотека с читальными залами, коворкинг-центры, выставочный зал, театрально-концертный и танцевальный залы, открытый стадион с трибунами, спортивный комплекс с бассейнами.

«Надежное электроснабжение учебных заведений имеет важное значение для безопасности и комфорта учащихся и преподавателей, поэтому перед началом нового учебного года, мы приложили все усилия для обеспечения бесперебойного электроснабжения образовательного учреждения», – отметил и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» Алексей Лебедев.

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Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ, КАЛУГАЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
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