Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги и подземного перехода в Воронеже.

Масштабный проект обновления улицы Ломоносова в Воронеже включает в себя капитальный ремонт автомобильной шестиполосной дороги и строительство подземного перехода.

Длина обновленного участка составит почти 450 метров. Начало трассы расположено в месте разделения улиц Ломоносова и Березовая Роща. Это район с высокой концентрацией транспортных потоков.

Новый подземный переход построят в районе остановки общественного транспорта «Березовая роща». Он спроектирован в виде тоннеля длиной 33 метра и односторонних спусков с южной и северной сторон сооружения.

Объект займет площадь более 3 гектаров. По проекту переустроят инженерные коммуникации и переделают две остановки общественного транспорта.

«С появлением нового подземного перехода жители Воронежа смогут комфортно и безопасно переходить данный участок дороги. Кроме того, для удобного и беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения здесь установят лифты», – отмечает представитель Главгосэкспертизы, эксперт Татьяна Елистратова.

Застройщик – Муниципальное казенное учреждение городского округа города Воронеж «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства». Генпроектировщик – ООО «Центр-Дорсервис».