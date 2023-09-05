Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги и подземного перехода в Воронеже.
Масштабный проект обновления улицы Ломоносова в Воронеже включает в себя капитальный ремонт автомобильной шестиполосной дороги и строительство подземного перехода.
Длина обновленного участка составит почти 450 метров. Начало трассы расположено в месте разделения улиц Ломоносова и Березовая Роща. Это район с высокой концентрацией транспортных потоков.
Новый подземный переход построят в районе остановки общественного транспорта «Березовая роща». Он спроектирован в виде тоннеля длиной 33 метра и односторонних спусков с южной и северной сторон сооружения.
Объект займет площадь более 3 гектаров. По проекту переустроят инженерные коммуникации и переделают две остановки общественного транспорта.
«С появлением нового подземного перехода жители Воронежа смогут комфортно и безопасно переходить данный участок дороги. Кроме того, для удобного и беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения здесь установят лифты», – отмечает представитель Главгосэкспертизы, эксперт Татьяна Елистратова.
Застройщик – Муниципальное казенное учреждение городского округа города Воронеж «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства». Генпроектировщик – ООО «Центр-Дорсервис».
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