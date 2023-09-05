5 сентября 1988 года ГК "Москабельмет" был основан завод медной катанки «Элкат». За 35 лет было произведено более 2 200 000 тонн медной катанки!

35 лет работы без права на остановку

Производство медной катанки на «Элкате» нельзя просто так остановить, иначе металл в печи может просто застыть. Именно поэтому производство на заводе не останавливается, а технологический процесс устроен так, чтобы даже отключение электричества не стало критичным для завода. Работа с металлом требует высокой скорости принятия решений и отработанности действий. Расплавленный металл быстро остывает и требует четкого соблюдения таймингов технологических операций. Например, при переливе меди у оператора есть всего 10-15 минут, иначе металл станет тягучим и начнет застывать внутри транспортировочного ковша.

Сумма технологий

«Элкат» стал первым в России заводом, где начали изготавливать медную катанку методом непрервыного литья и проката. Сейчас на заводе используют две совершенно разные технологии производства, каждая из которых имеет свои преимущества.

Предприятие оснащено установкой непрерывного литья и проката фирмы Southwire (США), являющейся разработчиком одноименной технологии производства катанки. Производственная мощность составляет 150 тысяч тонн катанки в год.

Бескислородная медная катанка выпускается на установке Upcast (Финляндия), представляющей собой линию непрерывного литья методом вытяжки. Уникальная линия спроектирована и работает в двухпечном исполнении. Параллельно работает 4 печи, из которых две — индукционные (электрические) и две — газовые. Если возникнут перебои с одним из источников энергии можно использовать альтернативный. Объем выпускаемой продукции — около 8 тысяч тонн катанки в год.

Сложный бизнес с биржевой составляющей

Бизнес «Элката» очень похож на кабельное производство. Биржевые риски — одинаковые для всех.

Сейчас «Элкат» выпускает около 50 тысяч тонн медной катанки в год, но продать весь объем не всегда удается сразу. Медь — это биржевой товар, и часто клиенты ждут удачного момента для покупки. В России медная катанка продается по формуле. В основе формулы — цена на медь на Лондонской бирже металлов, умноженная на курс ЦБ. Медная катанка — это очень дорогое сырье, поэтому многое зависит от того, насколько компании грамотно и аккуратно покупают ее. «Элкат» эффективно использует инструменты хэджирования рисков, чтобы избежать убытков при покупке катодов и продаже готовой продукции. Ошибки в планировании и неудачное время для покупки или продажи могут легко перекрыть небольшую добавленную стоимость предприятия.

За 2022 год выручка «Элката» составила 24 млрд рублей. Большая часть этих средств уходит на покупку катодов.

Прибыль за прошлый год составила около 500 млн руб, из которых 80 % составляет не технологическая доходность, а выгода при операциях покупки и продажи.

Промышленный комплекс Москвы

ООО «Элкат» получит статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством города Москвы. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этого предприятия будет снижена до 13,5% вместо стандартных 17%, налог на недвижимое имущество составит 50%, налог на землю 20% - от исчисленного, а ставка аренды земли — 0,3% от кадастровой стоимости участка. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы.

Как отметил вице-президент Московской Торгово-промышленной палаты (МТПП) Артем Далевич, решение о предоставлении заводу «Элкат» статуса промкомплекса положительно скажется на целом сегменте отечественной промышленности.

«Продукция, которую поставляет на рынок ООО «Элкат», используется в производствах большого количества предприятий как Москвы, так и других регионов. Существенное улучшение налоговых условий для этого предприятия обеспечит для данного промышленного комплекса большую экономическую устойчивость, что по цепочке даст положительный эффект для значительного сегмента промышленности», — считает Артем Далевич.

Сейчас в Москве статус промышленного комплекса имеет 65 предприятий. На них создано около 77 тысяч рабочих мест. С 2016 года объем инвестиций в развитие

столичных промышленных комплексов составил более 46 миллиарда рублей. На «Элкате» сейчас работают 126 человек.

35 лет вместе с кабельщиками! Скоро большая история на RusCable.Ru!

«Элкат» понимает кабельщиков, ведь сам выпускает кабель и входит в ГК «Москабельмет», а генеральный директор «Элката» занимает должность президента Ассоциации «Электрокабель».

RusCable.Ru поздравляет предприятие с юбилеем и готовит большой большой материал, посвященный истории становления завода "Элкат"!

Скоро на портале выйдет интервью с Инной Сергеевной Лобзиной - человеком, который стоял у истоков создания уникального совместного предприятия с Prysmian и управляла предприятием в непростое время исторической турбулентности нашей страны!