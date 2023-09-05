Журнал «Металлоснабжение и сбыт» приглашает участников рынка цветных металлов принять участие в 12-й Общероссийской конференции «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления», которая 5 - 6 октября 2023 г. пройдет в городах Орел и Мценск.

Главными темами конференции станут:

текущая ситуация на рынке меди и медьсодержащей продукции в мире и России;

разработка и применение новых видов медных сплавов;

тенденции производства и потребления медного, латунного и бронзового проката в различных отраслях промышленности и строительства;

динамика экспорта и импорта, изменения структуры внешнеторгового оборота;

прогнозы развития российского рынка медьсодержащей продукции на ближайшую перспективу;

тренды в развитии металлоторговли прокатом цветных металлов.

В работе конференции примут участие руководители и специалисты компаний по выпуску различных видов продукции из меди и ее сплавов, металлоторговых организаций, предприятий промышленности и строительства, общественных организаций и др.

Свои оценки и прогнозы развития рынка представят руководители и специалисты ведущих отечественных производителей и поставщиков сырья и проката тяжелых цветных металлов. Среди них: ГМК Норильский Никель, Каменск-Уральский завод ОЦМ, Мценский завод ОЦМ, Новые Технологии Цветной Металлургии, Кольчугинский завод специальных сплавов, Уральский завод цветного литья, Институт Цветметобработка, Аналитическая группа MetalResearch, Ассоциация Электрокабель, Элкат, Металлсервис, Галактика, Лист, Промэко, Актимиста, Е-Металл и др.

Во второй день конференции запланировано посещение производств кабельного завода ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ в г. Орел и Мценского завода ОЦМ в г. Мценск.

Более подробную информацию о конференции (программа, участники, условия участия и др.) можно получить на сайте: www.медныйрынок.рф