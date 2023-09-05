Ученые из ФИЦ «Институт катализа СО РАН» и Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») повысили термическую стабильность материалов для катодов, которые могут быть применены в среднетемпературных твердооксидных топливных элементах. Работы выполнены в рамках проекта по модернизации и проведению исследований на уникальной научной установке (УНУ) «Станция EXAFS-спектроскопии», который реализует Институт катализа СО РАН при поддержке государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) — перспективное направление водородной энергетики. Электроэнергия и тепло в них вырабатываются в ходе взаимодействия водорода с кислородом, и побочным продуктом становится только вода. ТОТЭ используют не только в легковых и грузовых автомобилях, но также рассматривают для электрификации и обогрева домов и других помещений. Теоретически КПД для твердооксидного топливного элемента может достигать 80%.

Обычный высокотемпературный ТОТЭ работает при температурах 800–1000 °C — это позволяет генерировать больше тепла, а также отказаться от использования в качестве электродов дорогих металлов платиновой группы. Но при этом такие высокие рабочие температуры увеличивают общую стоимость ячейки и уменьшают ее долговечность, так как материалы быстро изнашиваются. Снижение рабочих температур в топливном элементе — одна из актуальных научных задач. Ученые из ЦКП «СКИФ» и ИК СО РАН взялись за нее и определили подходящее для среднетемпературной (500–700 °C) ячейки соединение — никелат празеодима, который относится к слоистым перовскитоподобным материалам.

«Основная проблема при снижении температур в ТОТЭ — замедление реакции восстановления кислорода, которая протекает на катоде — там, куда подается воздух, и из-за этого генерация электроэнергии также снижается. Мы решили использовать для катодов слоистые перовскиты. В них перовскитные слои чередуются со структурой каменной соли. В этой структуре накапливается высокоподвижный кислород, активный уже при температуре 500–700 °C», — рассказывает младший научный сотрудник ЦКП «СКИФ», инженер отдела физико-химических методов исследований Института катализа СО РАН Денис Мищенко.

Никелат празеодима обладает наилучшими свойствами для кислородного транспорта, но есть серьезная проблема — он нестабилен термически в рабочих условиях катода. Частичная замена празеодима на другие редкоземельные элементы — лантан и неодим — повышает термическую стабильность.

«Мы проверяли долгосрочную термическую стабильность — держали наши образцы при высокой температуре на воздухе в течение 90 часов, то есть в тех же атмосферных условиях, что и в топливном элементе. Замещение лантаном и неодимом значительно повысило стабильность, и это почва для дальнейших исследований — мы планируем не только подобрать оптимальный состав, но и повысить кислородную подвижность», — говорит ученый.

Для определения кристаллической структуры вещества исследователи применяли метод порошковой рентгеновской дифракции на уникальной научной установке (УНУ) «Станция-EXAFS-спектроскопии» с помощью синхротронного излучения. Ее модернизацией занимается Институт катализа СО РАН, и она позволяет планировать и проводить самые современные научные эксперименты. После модернизации она станет единственной подобной установкой в России. Ее перенесут на строящийся в настоящее время новый источник синхротронного излучения ЦКП «СКИФ» сразу после его ввода в эксплуатацию.

По словам Дениса Мищенко, новизна работы заключается в изучении структуры веществ in situ, в условиях, приближенных к рабочим состояниям катода — это дает возможность ускорить исследование и получить более точные данные о структуре.

«Нам не нужно собирать ячейку — мы можем взять синтезированный порошок, исследовать нашим методом и сделать предварительные выводы об эффективности соединения. И на основе этих данных двигаться дальше», — резюмирует он.

Об исследователе: Денис Мищенко — выпускник кафедры химии твердого тела факультета естественных наук Новосибирского государственного университета. Почти четыре года работает в ИК СО РАН в отделе физико-химических методов исследования и больше года в ЦКП «СКИФ» в отделе синхротронных методов исследования. Занимается рентгеновской порошковой дифракцией с использованием синхротронного излучения. Считает, что твердофазные кислородные проводники — наиболее интересные объекты для изучения. Участвует в проектах по созданию двух экспериментальных станций ЦКП «СКИФ».

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Соглашение № 075-15-2022-263). Исследования проводились с использованием оборудования УНУ «Станция EXAFS спектроскопии» в Сибирском центре синхротронного и терагерцевого излучения на базе Института ядерной физики СО РАН.