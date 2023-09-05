Предприятие по производству кабельно-проводниковой продукции, ставшее резидентом территории опережающего развития «Боровичи», отгрузило первые партии продукции. Об этом было заявлено на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата правительства Новгородской области.

Производство LAN-кабелей и СБ-кабелей было налажено компанией «Производственное объединение «Ленкабель», согласно договоренностей, заключенных на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. Об этом сообщает пресс-центр правительства региона.

По словам представителей «ПО «Ленкабель», предприятие продолжает набор инженеров-электронщиков, технологов, слесарей, операторов линий, а также открыто к сотрудничеству со специалистами Новгородского госуниверситета и другими профильными учебными заведениями региона.