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В Боровичах запущено производство кабельно-проводниковой продукции

5 сентября 2023, 13:45 456 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: МК

Предприятие по производству кабельно-проводниковой продукции, ставшее резидентом территории опережающего развития «Боровичи», отгрузило первые партии продукции. Об этом было заявлено на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата правительства Новгородской области.

Производство LAN-кабелей и СБ-кабелей было налажено компанией «Производственное объединение «Ленкабель», согласно договоренностей, заключенных на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. Об этом сообщает пресс-центр правительства региона.

По словам представителей «ПО «Ленкабель», предприятие продолжает набор инженеров-электронщиков, технологов, слесарей, операторов линий, а также открыто к сотрудничеству со специалистами Новгородского госуниверситета и другими профильными учебными заведениями региона.

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Метки: ЛЕНКАБЕЛЬ, ТОР БОРОВИЧИ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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