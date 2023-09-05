Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
В Советском и Октябрьском районе Уфы отремонтируют дорожное покрытие на участке проспекта Салавата Юлаева, сообщает RosTender.info.
Согласно проекту, работы пройдут от Мурманской улицы до улицы 50 лет СССР. Протяженность участка – 1,7 км. Мероприятия завершатся 10 ноября.
Подрядчик определится по итогам конкурса. Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города выступает заказчиком.
Прием заявок на участие открыт до 21 сентября, на подведение итогов выделят пять дней. С победителем заключат муниципальный контракт ровно на 100 млн рублей.
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