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В Уфе за 100 млн отремонтируют участок проспекта Салавата Юлаева

5 сентября 2023, 14:00 394 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Советском и Октябрьском районе Уфы отремонтируют дорожное покрытие на участке проспекта Салавата Юлаева, сообщает RosTender.info.

Согласно проекту, работы пройдут от Мурманской улицы до улицы 50 лет СССР. Протяженность участка – 1,7 км. Мероприятия завершатся 10 ноября.

Подрядчик определится по итогам конкурса. Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города выступает заказчиком.

Прием заявок на участие открыт до 21 сентября, на подведение итогов выделят пять дней. С победителем заключат муниципальный контракт ровно на 100 млн рублей.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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