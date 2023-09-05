Завод по производству металлических порошков и спецкрасок, а также завод по производству газобетона и сухих строительных смесей планируют построить в Томской области в рамках кластера "Цветные и редкоземельные металлы". Соответствующие соглашения были подписаны во время заседания областного совета по улучшению инвестиционного климата, передает корреспондент ТАСС.

Ранее губернатор Томской области Владимир Мазур сообщал ТАСС, что на базе горно-обогатительного комбината "Ильменит", который запустили в 2002 году для разработки ильменит-цирконового месторождения в 35 км от Томска, создадут кластер "Цветные и редкоземельные металлы". На его территории также планируют производить диоксид кремния, жидкое стекло и другие материалы, необходимые для импортозамещения.

"Нами запатентована технология размола кварцевых песков с целью получения кварцевой муки, которая потом будет являться исходным сырьем для производства других видов продукции, в том числе для строительной отрасли. Мы планируем в 2025 году разместить производство специальных красок - это огнеупорные, водостойкие, которые будут использоваться, в том числе, для нужд Минобороны", - сказал гендиректор ООО "Форт Верный" Владислав Дюдин.

Компания планирует переместить свое производство из Казахстана в Томскую области, вложив в строительство нового завода 250 млн рублей. Планируется, что на нем будут получать кварцевую муку, порошок и пудру из алюминия, специальные краски и огнеупоры. Строительные работы планируют начать уже в 2023 году. Первая очередь завода позволит создать в регионе не менее 50 рабочих мест.

Второй завод - по производству газобетона и сухих строительных смесей - планирует построить ООО "Метран-Томск". По данным гендиректора компании Василия Косятова, производство запустят уже в 2024 году, объем инвестиций составит 125 млн рублей, а количество новых рабочих мест - не менее 20.

"Это абсолютно новые компании для Томска. Если мы говорим о кластере "Цветные и редкоземельные металлы", у нас там уже существует ГОК "Ильменит" - так уже порядка нескольких миллиардов рублей [составляют инвестиции]. Если говорить про новые три компании ("Форт Верный", "Метран-Томск" и "ЭНГРА"), то совокупные цифры первого этапа - уже больше 1 млрд рублей. Но это продукции первого передела. Если про кластер вообще говорить, то ситуация бездонная. Тот объем, который нужно импортоопередить и импортозаместить, просто огромен, в любой отрасли", - отметил в разговоре с журналистами замгубернатора Томской области Василий Потемкин.

Соцразвитие региона

Кроме того, гендиректора обеих компаний выразили желание участвовать в социальной жизни города. "У нас есть опыт создания клубов для молодежи - не только патриотических, но и спортивных. Сейчас будет очень много приходить ребят [из зоны СВО], которые уже выполнили свой долг, получили физические ограничения, их тоже надо вовлекать, чтобы они могли передать свои опыт и знания молодежи, для нас это важно и является приоритетом. Мы готовы участвовать в программах, развивать регион", - сказал Дюдин.

Косятов сообщил, что компания готова помогать в сфере строительстве жилья. "Нам импонирует идея наших коллег о социальной нагрузке в регионе - для детей, для спортивных мероприятий", - отметил он. Помимо этого, обе компании планируют в ближайшее время перезарегистрироваться в Томске, чтобы отчислять налоги в региональный бюджет.