Дорожники раньше срока завершили капитальный ремонт 62 км трассы от Первомайского до Мариуполя. Работы должны были закончить в конце года.



В торжественной церемонии открытия приняли участие Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев, Первый заместитель директора ООО «Автодор-УП» Ринат Шаниязов, министр транспорта ДНР Владимир Тужилин и руководитель подрядной организации Денис Кравчук.



На 62 км нанесена разметка, установлено около 1000 дорожных знаков, более 3 км бортового камня и около 2 км барьерного ограждения. Для местных жителей обустроили тротуары и установили более 20 остановочных павильонов.



Участок входит в состав трассы Амвросиевка — Тельманово — Мариуполь, которая имеет стратегическую, социальную и экономическую значимость для Донецкой Народной Республики. Она проходит через три района — Амвросевский, Тельмановский и Новоазовский, соединяет такие крупные города как Амвросиевка, Тельманово и Мариуполь.