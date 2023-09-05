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Введена в эксплуатацию дорога от Первомайского до Мариуполя в ДНР

5 сентября 2023, 16:45 403 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Автодор
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: russianhighways.ru

Фото: russianhighways.ru

Дорожники раньше срока завершили капитальный ремонт 62 км трассы от Первомайского до Мариуполя. Работы должны были закончить в конце года. 

В торжественной церемонии открытия приняли участие Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин,  Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев, Первый заместитель директора ООО «Автодор-УП» Ринат Шаниязов, министр транспорта ДНР Владимир Тужилин и руководитель подрядной организации Денис Кравчук.

На 62 км нанесена разметка, установлено около 1000 дорожных знаков, более 3 км бортового камня и около 2 км барьерного ограждения. Для местных жителей обустроили тротуары и установили более 20 остановочных павильонов.

Участок входит в состав трассы Амвросиевка — Тельманово — Мариуполь, которая имеет стратегическую, социальную и экономическую значимость для Донецкой Народной Республики. Она проходит через три района — Амвросевский, Тельмановский и Новоазовский, соединяет такие крупные города как Амвросиевка, Тельманово и Мариуполь.

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Метки: АВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, ДНР
Отрасль: Строительство 

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