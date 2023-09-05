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Wildberries построит логистический центр в Кузбассе

5 сентября 2023, 14:45 449 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Онлайн-ретейлер Wildberries построит в Кемеровской области новый логистический центр площадью 100 тыс. кв. м, инвестиции в проект составят 7,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"В соответствии с планами компании на территории ТОСЭР "Юрга" будет построен новый логистический центр Wildberries. Его общая площадь составит 100 тыс. кв. м. Объем инвестиций составит 7,6 млрд рублей", - говорится в сообщении. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук.

Компания указывает, что запуск объекта, среди прочего, усилит логистику Wildberries в Сибирском регионе, а также ускорит доставку заказов местным жителям.

"Компания входит в число резидентов территории опережающего развития "Юрга", будет пользоваться особым режимом налогообложения и облегченными правилами ведения предпринимательской деятельность. Наше взаимодействие прежде всего даст социальный эффект, ведь проект позволит создать около 5 тысяч новых рабочих мест", - указал в свою очередь Сергей Цивилев.

Wildberries - крупнейший российский онлайн-ретейлер. Оборот площадки за 2022 год вырос по сравнению с предыдущим годом на 98% и составил 1,669 трлн рублей. Помимо России, Wildberries работает на рынках Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Узбекистана, Израиля и Азербайджана.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, Wildberries, ТОСЭР ЮРГА
Отрасль: Строительство 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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