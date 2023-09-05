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За созданием продукции СПЕЦКАБЕЛЯ можно наблюдать онлайн

5 сентября 2023, 16:00 433 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Кабельный завод "Спецкабель"
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За выпуском изделий «Спецкабеля» можно следить в режиме онлайн – благодаря его участию кабельного завода в проекте «Москва производит». В цехах наложения оплетки и лужения проволоки предприятия установлены две камеры, транслирующие производственные процессы с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Проект Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы «Москва производит» направлен на популяризацию промышленности и знакомство всех желающих с работой столичных предприятий, которые производят практически все: от товаров народного потребления до промышленных изделий. Информация может быть полезной для студентов и выпускников технических специальностей, которые найдут в проекте вдохновение для своей будущей карьеры.

За работой завода «Спецкабель» и еще двух московских производителей (подключения по ним будут чередоваться раз в час) можно наблюдать по ссылке: https://otkroimosprom.ru/live/.

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Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, ОНЛАЙН
Отрасль: Кабельная промышленность 
SPEC
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