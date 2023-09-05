Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Энергетики северного филиала компании «Россети Московский регион» в ходе очередного этапа реконструкции воздушной линии 220 кВ «Ново-Софрино-Трубино» установили 46 новых опор на участке протяженностью более 13 километров, заменив при этом 13 км провода и грозозащитный трос, отслужившие установленные сроки эксплуатации.
Модернизация ЛЭП по существующей трассе общей протяженностью около 20 км проводится в рамках инвестиционной программы «Россети Московский регион» и будет завершена в 2023 году.
Результатом реконструкции воздушной линии электропередачи 220 кВ «Ново-Софрино-Трубино», построенной в 1940 году, станет повышение качества и надежности электроснабжения более 20 тысяч жителей городского округа Пушкинский.
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