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"Россети Московский регион" повышают надежность электроснабжения г.о. Пушкинский

5 сентября 2023, 14:15 397 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ПАО "Россети Московский регион"
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Энергетики северного филиала компании «Россети Московский регион» в ходе очередного этапа реконструкции воздушной линии 220 кВ «Ново-Софрино-Трубино» установили 46 новых опор на участке протяженностью более 13 километров, заменив при этом 13 км провода и грозозащитный трос, отслужившие установленные сроки эксплуатации.

Модернизация ЛЭП по существующей трассе общей протяженностью около 20 км проводится в рамках инвестиционной программы «Россети Московский регион» и будет завершена в 2023 году.

Результатом реконструкции воздушной линии электропередачи 220 кВ «Ново-Софрино-Трубино», построенной в 1940 году, станет повышение качества и надежности электроснабжения более 20 тысяч жителей городского округа Пушкинский.

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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