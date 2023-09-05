В Воронежской области 4 сентября 2023 года заложили первый камень нового тепличного комплекса в Бобровском районе. Как сообщили в пресс-службе Россельхозбанка, проект реализует ГК «Династия» при поддержке правительства Воронежской области. Строительство комплекса обойдется в 21,6 млрд руб., из них 90% — средства Россельхозбанка.



Тепличный комплекс будет круглый год выпускать свежие овощи. Производство расположится на площади в 46,3 га, запуск запланирован на второе полугодие 2025 года. Теплица обеспечит работой 816 человек.



Речь идет о продолжающемся в России тренде на рост потребления овощей и бахчевых. Например, в 2023 году в рационе одного жителя нашей страны было до 105,1 кг овощей и бахчевых. В Министерстве сельского хозяйства РФ отмечали, что в 2022 году тепличное овощеводство показало рекорд, выпустив 1,6 млн т продукции — на 4,5 % больше, чем в 2021 году.

«Центральная России — основной потребитель овощей, поэтому закладка теплиц здесь по-прежнему актуальна для удовлетворения внутреннего спроса на качественную отечественную продукцию. Для этого необходимо строить современные энергосберегающие теплицы круглогодичного производства. Новый тепличный комплекс поможет решению сразу нескольких социально-экономических задач региона: укрепит продовольственную безопасность и самообеспеченность российской сельхозпродукцией, создаст сотни рабочих мест, обеспечит приток значительных налоговых отчислений в бюджет», — рассказал зампредседателя правления Россельхозбанка Денис Константинов.

Информация о строительстве в Бобровском районе тепличного комплекса «Воронежский» появилась в мае 2023 года. В районе реализуют еще шесть проектов: это строительство завода по сборке сельскохозяйственной техники «АгроСтрой Рус», строительство Шестаковской ветряной электростанции, предприятия по глубокой переработке зерна «ЗемлякоФФ защита растений Центр», бобровского сырзавода, элеватора компании «Сититорг-Агро», а также увеличение производственной мощности компаний «Бобровский мел» и «РЦК-Бобров».

