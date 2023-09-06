Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Кабмин утвердил механизм реализации регуляторных соглашений в электроэнергетике

6 сентября 2023, 13:30 439 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям

Правительство утвердило механизм реализации регуляторных соглашений в электроэнергетике. Согласно подготовленному ФАС России постановлению, регуляторные соглашения заключаются между территориальными сетевыми организациями и региональными тарифными органами и согласовываются с антимонопольным ведомством, говорится в сообщении ФАС.

При заключении таких соглашений организация обязуется оказывать услуги по передаче электрической энергии, достичь плановых показателей и реализовать инвестиционную программу, в то время как регулирующий орган должен устанавливать долгосрочные тарифы.

Среди прочего, документ устанавливает порядок индексации тарифов, различные обязательства территориальных сетевых организаций и организации по управлению общероссийской электрической сетью. Срок действия соглашений - не менее пяти лет.

Согласование регуляторных соглашений с ФАС России позволит предотвратить необоснованный рост цен на электроэнергию, считают в службе. Заключение регуляторных соглашений повысит прозрачность и эффективность тарифного регулирования, а также позволит стимулировать сетевые компании к сокращению издержек, которые оплачивает потребитель. Новый подход к регулированию обеспечит предсказуемость уровня тарифов на услуги по передаче электрической энергии в долгосрочной перспективе, отмечается в сообщении.

Кроме того, установление долгосрочных тарифов может повысить инвестиционную привлекательность электроэнергетической отрасли и качество электроснабжения. При заключении регуляторного соглашения также будет использоваться принцип "тариф в обмен на инвестиции", при котором тариф не повышается, а происходит внутреннее перераспределение в структуре его затрат, отметили в ФАС.

Обсудить на форуме
Метки: ФАС, ТАРИФЫ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
06.09.2023
В Подмосковье построят новый индустриальный парк
06.09.2023
В Челябинской области появится новый цинковый завод
06.09.2023
Собянин открыл станции метро "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково"
06.09.2023
АО "Сетевая компания" принимает активное участие в реализации проекта строительства Лушниковской ПГУ
16.09.2021
Новые сополимеры этилена и винилацетата для высоконаполненных кабельных компаундов
Другие новости рубрики Законотворчество
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно