Россия намерена расширить программу газификации субъектов РФ и включить в нее часть регионов, расположенных, в том числе, в республиках Бурятия и Тыва, Забайкальском и Красноярском краях, Амурской и Иркутской областях и в Еврейской автономной области. Об этом написал вице-премьер РФ Александр Новак в своей статье для журнала "Энергетическая политика".

"Одна из ключевых задач - расширение программы газификации субъектов Российской Федерации. Это подразумевает включение в нее максимально возможного количества субъектов страны, в том числе Республики Бурятия, Республики Тыва, Забайкальского края, Красноярского края, Амурской области, Иркутской области и Еврейской автономной области", - сообщил он.

Новак отметил, что в прошлом году в рамках реализации программ развития газоснабжения и газификации регионов построено 177 межпоселковых газопровода протяженностью 3 282 км, а также 14 газопроводов-отводов и газораспределительных станций (ГРС) протяженностью 260,69 км. Созданы условия для газификации порядка 82,3 тыс. домовладений и квартир и 350 котельных в 449 населенных пунктов. Общий объем инвестиций в 2022 году на строительство газопроводов-отводов, газораспределительных станций и межпоселковых газопроводов составил 107 млрд рублей.

"На начало текущего года уровень газификации регионов России достиг 73%, при этом целевой уровень газификации оценивается в 82,9%. Таким образом, одним из приоритетных направлений развития газовой отрасли остается не просто увеличение использования "голубого топлива" на внутреннем рынке, но и создание условий для максимального упрощения доступа граждан к газу", - написал Новак.

О догазификации

По словам вице-премьера, продолжается в России и программа по бесплатной догазификации, то есть по обеспечению в газифицированных населенных пунктах подводки газа до границ домовладений без привлечения средств граждан.

В рамках программы догазификации в 2021-2022 годах принято почти 800 тыс. заявок на подведение газа, заключено свыше 720 тыс. договоров, до границ участка газ подведен к более 500 тыс. домовладениям. Выполнено более 220 тыс. подключений домовладений.