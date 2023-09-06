Благодаря программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль» в подмосковном Раменском заработает производство электрощитового оборудования. Очередным участником программы стала компания «РЭМЗ ПОЛЮС», которая разработала единственную на сегодняшний день отечественную технологию производства централизованной системы аварийного освещения (ЦСАО). Разработка осуществлялась на базе собственных логических модулей компании.

«Инвестиции в запуск уникального для России производства составят 35 млн рублей. На предприятии планируется создать более 20 рабочих мест. Выпуск продукции инвестор начнет в 2026 году. Таким образом запуск предприятия в Подмосковье позволит повысить уровень безопасности на стратегических объектах, которые необходимо обеспечить аварийным освещением», - отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «РЭМЗ ПОЛЮС» будет производить электротехническое оборудование для гражданского, промышленного и военного сектора Российской Федерации.

«На российском рынке, в том числе и в Подмосковье, всегда есть необходимость в надежных и качественных производителях электротехнического оборудования, а сейчас, в геополитических условиях, организация производств, способных заменить иностранных поставщиков, особенно актуальна. На предоставленном участке площадью 1,75 га по льготной аренде компания построит два производственных цеха. Общая площадь застройки составит 1800 м2», - уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Основным направлением ООО «РЭМЗ ПОЛЮС» будет производство импортозамещающей электротехнической продукции – ЦСАО (централизованная система аварийного освещения), электрощитовое оборудование совместно с российским производителем коммутационно-защитной аппаратуры «КЕАЗ» (Курский электроаппаратный завод).

Централизованная система аварийного освещения осуществляет питание, мониторинг и управление аварийными светильниками, основная задача которых – осуществить безотказное питание аварийных и эвакуационных светильников в экстренных ситуациях, таких как пожар, перебои с электричеством и прочее. ЦСАО применяется в крытых спортивно-зрелищных аренах, концертных залах, кинотеатрах и театрах, школах, офисных центрах, супермаркетах и крытых рынках, аэропортах и вокзалах, складских помещениях, особо охраняемых территориях и т.д.