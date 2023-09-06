Правительство дополнит реестр обязательных требований информацией о правилах для бизнеса в рамках предоставления разрешений. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Это позволит создать полную базу данных обо всех требованиях, которые закреплены в нормативных актах и проверяются на федеральном уровне.

Реестр обязательных требований был создан в 2021 году в целях обеспечения прозрачности норм и правил, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности.

Ранее в него были внесены сведения об обязательных требованиях, которые оцениваются в рамках федерального государственного контроля. Помимо перечня существующих правил, он содержит информацию об ответственности за их нарушения, а также дополнительные материалы, которые помогают предпринимателям обеспечивать соблюдение закреплённых требований.

Воспользоваться реестром представители бизнеса могут посредством специализированного электронного портала. Планируется, что сведения реестра будут доступны предпринимателям в их личных кабинетах на портале госуслуг.

Реестр обязательных требований реализован в виде информационной системы и объединён с другими системами в сфере контрольно-надзорной деятельности. За счёт этого появляется жёсткая цифровая привязка требований ко всем проверкам, которые проводятся на федеральном уровне.

Такая интеграция создана с целью получения детальных сведений о контрольных мероприятиях в режиме онлайн, в том числе данных о качестве предъявляемых к бизнесу требований на основе обратной связи от предпринимательского сообщества. Обратная связь поступает через сервис досудебного обжалования решений контрольных органов, созданный на портале госуслуг.

«Мы синхронизируем проверки с обязательными требованиями в цифровой системе. Это необходимо для того, чтобы в ней отображался не только факт нарушения, но и какие именно правила были нарушены. В этой же системе собраны обращения предпринимателей, которые поступают через сервис досудебного обжалования. Таким образом, мы можем получать полную картину по каждой проверке и использовать эту информацию для точечной донастройки как самой процедуры контроля, так и существующих правил», – отметил Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Формирование реестра обязательных требований происходит на площадке Минэкономразвития. В настоящее время в него внесены сведения о 499 тыс. требований, проверяемых в рамках 99 видов контроля и 51 вида разрешительной деятельности.