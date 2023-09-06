В рамках расширения комплекса оказываемых коммерческих услуг «Россети Ленэнерго» выполнят техническое обслуживание и ремонт сетей наружного освещения в Приморске и Рощинском городском поселении Выборгского района, а также питающих линий светофоров в Тихвине. Электросетевая организация выиграла соответствующие тендеры.

«Россети Ленэнерго» будут проводить работы на оборудовании, которое находится на балансе администраций муниципальных образований «Приморское городское поселение», «Рощинское городское поселение», «Тихвинское городское поселение», что составляет более пяти тысяч точек освещения.

Компания обеспечит содержание и уход за установками: замену ламп на энергосберегающие, чистку светильников, профилактические испытания и проверки уровня напряжения, обслуживание узлов учета и т.д. Кроме того, будут проведены планово-предупредительные и текущие ремонты, а также техническое обслуживание устройств объектов наружного освещения, в том числе оперативное устранение неисправностей аппаратуры. В Тихвине также будет обеспечено оперативное аварийное устранение неисправностей в системе питающих линий светофоров.

«Россети Ленэнерго» оказывают услуги по проектированию, размещению и техническому обслуживанию систем наружного освещения улиц, дорог, объектов промышленного, коммерческого, культурного назначения, территорий, прилегающих к общественным и жилым зданиям и сооружениям с использованием энергоэффективных технологий. «Компания активно участвует в конкурсных процедурах, в число клиентов предприятия уже вошли многие муниципальные образования Ленинградской области. «Россети Ленэнерго» обеспечивают выполнение электротехнических работ любой сложности квалифицированными кадрами с применением современных технологий. Для заказчиков это гарантия качественного выполнения задач в поставленный срок», - отметил заместитель генерального директора по цифровой трансформации и дополнительным услугам ПАО «Россети Ленэнерго» Денис Коньков.

С целью дальнейшего развития деятельности по оказанию дополнительных услуг «Россети Ленэнерго» сегодня зарегистрированы в качестве поставщика (подрядчика) на ключевых электронных торговых площадках: АО «Сбербанк-АСТ», ООО «Роселторг», ЭТП ГПБ, «РТС-Тендер», АО «РАД», АО «ТЭК-Торг», НЭП «Фабрикант», посредством которых активно участвуют в конкурсных процедурах сторонних организаций.