На линии электропередачи, проходящей по территории Аркадакского, Турковского, Романовского районов Саратовской области, специалисты филиала «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» заменили 159 изоляторов и смонтировали 147 птицеотпугивающих устройств, предотвращающих гибель птиц от поражения ударом электрического тока.

Также энергетики отремонтировали восемь фундаментов металлических опор и девять стоек железобетонных. Трасса линии электропередачи расчищена на площади 10,9 га.

Ремонтные работы выполнены в рамках годового плана технического обслуживания и ремонтов объектов электросетевого комплекса «Россети Волга» на 2023 год.

Линия электропередачи обеспечивает электроснабжение инфраструктуры аммиакопровода, потребителей рабочего поселка Турки и Турковского района. Ремонт повысил надежность ее работы и обеспечил бесперебойное электроснабжение потребителей.