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"Саратовские РС" отремонтировали линию электропередачи 110 кВ Насососная 1, 2 цепь

6 сентября 2023, 14:45 459 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
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На линии электропередачи, проходящей по территории Аркадакского, Турковского, Романовского районов Саратовской области, специалисты филиала «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» заменили 159 изоляторов и смонтировали 147 птицеотпугивающих устройств, предотвращающих гибель птиц от поражения ударом электрического тока.

Также энергетики отремонтировали восемь фундаментов металлических опор и девять стоек железобетонных. Трасса линии электропередачи расчищена на площади 10,9 га.

Ремонтные работы выполнены в рамках годового плана технического обслуживания и ремонтов объектов электросетевого комплекса «Россети Волга» на 2023 год.

Линия электропередачи обеспечивает электроснабжение инфраструктуры аммиакопровода, потребителей рабочего поселка Турки и Турковского района. Ремонт повысил надежность ее работы и обеспечил бесперебойное электроснабжение потребителей.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, САРАТОВСКИЕ РС, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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