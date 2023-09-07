Приглашаем вас посетить мероприятие для электромонтажников, проектировщиков и снабженцев «День электрика», организованное компанией «Кристалл-Электро», членом ассоциации РАЭК. Мероприятие состоится 15 сентября 2023 года в г. Кирове.

Компания TDM ELECTRIC примет участие и представит посетителям выставочный стенд, на котором будет показан широкий ассортимент продукции собственной торговой марки:

пластиковые боксы;

арматура для СИП;

монтажные изделия;

модульное оборудование;

лоток металлический;

инструмент;

кабель и провод;

электроустановочные изделия и другая продукция.

Посещение стенда позволит:

Узнать о новинках ассортимента торговой марки Изучить образцы и получить технические консультации по представленной продукции у специалистов компании TDM ELECTRIC Провести деловые встречи и переговоры с сотрудниками компании TDM ELECTRIC и получить экспертные консультации Задать любые интересующие вас вопросы по представленному ассортименту и обсудить условия сотрудничества с нашими специалистами

«Электрика как искусство» по праву является уникальной профессиональной выставкой электротехнических новинок.

На «Дне электрика» предусмотрена обширная деловая программа: семинары от ведущих производителей, мастер-классы, а также розыгрыш ценных призов среди участников выставки.

Мероприятие состоится по адресу: г. Киров, ТЦ "Время простора" (ул. Щорса, 95).

Участие бесплатное по предварительной регистрации https://electric-day.bitrix24site.ru/2023/#b3262

Ждем вас на «Дне электрика»!