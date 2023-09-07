Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Приглашаем вас посетить мероприятие для электромонтажников, проектировщиков и снабженцев «День электрика», организованное компанией «Кристалл-Электро», членом ассоциации РАЭК. Мероприятие состоится 15 сентября 2023 года в г. Кирове.
Компания TDM ELECTRIC примет участие и представит посетителям выставочный стенд, на котором будет показан широкий ассортимент продукции собственной торговой марки:
Посещение стенда позволит:
«Электрика как искусство» по праву является уникальной профессиональной выставкой электротехнических новинок.
На «Дне электрика» предусмотрена обширная деловая программа: семинары от ведущих производителей, мастер-классы, а также розыгрыш ценных призов среди участников выставки.
Мероприятие состоится по адресу: г. Киров, ТЦ "Время простора" (ул. Щорса, 95).
Участие бесплатное по предварительной регистрации https://electric-day.bitrix24site.ru/2023/#b3262
Ждем вас на «Дне электрика»!
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