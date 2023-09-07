В филиале «Россети Центр» – «Белгородэнерго» состоялись региональная Коллегия и первый Совет начальников РЭС и служб, посвященные подведению итогов деятельности за первое полугодие 2023 года и определению путей реализации производственных задач на второе.

Участие в мероприятия приняли заместитель генерального директора «Россети Центр» по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг Константин Михайленко, руководитель «Белгородэнерго» Антон Герасимов, руководители аппарата управления, районов электрических сетей и служб.

Энергетики обсудили промежуточные результаты производственной деятельности, первоочередные задачи по подготовке сетевого комплекса к предстоящему отопительному периоду, отработке действий при возникновении нештатных ситуаций. Особое внимание уделили вопросам производственной безопасности и охраны труда, реализации комплексной программы по защите энергообъектов и персонала, работающего на приграничных территориях. Отдельное внимание уделили мероприятиям Года молодого специалиста и привлечению к работе мотивированных молодых сотрудников.

Константин Михайленко как куратор филиала отметил слаженную работу белгородских энергетиков по отражению внешних угроз, с которыми столкнулся электросетевой комплекс в первом полугодии текущего года. Несмотря на внешние негативные факторы, белгородские энергетики не допустили длительных перерывов в электроснабжении потребителей и внесли существенный вклад в развитие экономики региона.

За 6 месяцев в сетевой комплекс инвестировано 1,2 млрд рублей, введено в эксплуатацию 23,6 МВА трансформаторной мощности и 192 км линий электропередачи, выполнено 3237 договоров технологического присоединения общей мощностью 59,8 МВт. Обеспечено электроснабжение целого ряда социально значимых, важных для области объектов: школ, детских садов, медицинских учреждений, объектов жизнеобеспечения. Во втором полугодии эта работа продолжится.

В рамках Коллегии состоялась церемония награждения отличившихся специалистов. Почетных грамот и благодарностей удостоены энергетики, внесшие значительный вклад в развитие электросетевого комплекса региона.