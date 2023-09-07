Представители АО «НТЦ ЕЭС» приняли участие в Научно-практической конференции «Релейная защита и автоматизация энергосистем. Совершенствование эксплуатации и перспективы развития», которая прошла 6 сентября 2023 года в конгресс-холле павильона № 34 «Центр Космонавтика и авиация» (Космос), с 10:15 до 17:00.

Инженер сектора испытаний систем управления и автоматики отдела системных исследований АО «НТЦ ЕЭС» Дмитрий Герасимов рассказал об опыте моделирования и испытаний систем регулирования гидротурбин.

За последние годы в ЕЭС России зарегистрирован ряд технологических нарушений с незатухающими колебаниями частоты и мощности гидроагрегатов, что вызывает необходимость в проведении исследований, которые требуют наличия подробных моделей гидротурбин, а также корректного учета работы системы автоматического регулирования гидроагрегатов (САР ГА).

В АО «НТЦ ЕЭС» разработаны модели гидротурбин, позволяющие воспроизводить их характеристики в переходных процессах, в том числе, при отделении гидроагрегатов на изолированную работу. Корректный учет работы САР ГА учитывается путем подключения макета или промышленного образца к модели энергосистемы, функционирующей в режиме реального времени (RTDS).

Для исследования электромеханических переходных процессов с изменением частоты в АО «НТЦ ЕЭС» был выработан подход к созданию схемы энергосистемы; моделированию гидротурбин и САР ГА; разработке расчетных сценариев, программ испытаний в модели энергосистемы реаль¬ного времени и натурных программ испытаний. Такой подход позволяет выполнить всестороннюю проверку работы САР ГА и коррекцию ее алгоритмов, что позволит повысить надежность работы энергосистемы и гидроагрегатов как в нормальных режимах, так и в аварийных с разделением энергосистемы на несинхронно работающие части.

Интерес слушателей вызвал доклад старшего научного сотрудника сектора испытаний систем управления и автоматики отдела системных исследований АО «НТЦ ЕЭС» канд. техн. наук Олега Гурикова, о моделировании систем возбуждения Зарамагской ГЭС для выбора параметров их настройки.

В составе систем возбуждения гидрогенераторов Зарамагской ГЭС-1 установлены автоматические регуляторы возбуждения (АРВ) типа DECS-400 компании Basler Electric (США), работа которых с рабочими параметрами настройки приводила к появлению колебательного процесса с дальнейшим аварийным отключением гидрогенераторов действием защит.

АО «НТЦ ЕЭС» выбрало новые параметры настройки АРВ типа DECS-400, путем проведения испытаний при его подключении к модели энергосистемы, функционирующей в режиме реального времени ( RTDS ), которые обеспечивают успешную стабилизацию эксплуатационных режимов в нормальной и ремонтных схемах электрической, а также в режимах глубокого потребления реактивной мощности. Были выявлены существенные отличия в функционировании программного обеспечения (ПО) АРВ типа DECS-400 по сравнению с сертифицированной версией ПО.

Выбор параметров АРВ по методике АО «НТЦ ЕЭС» не требует привлечения иностранных специалистов, а подключение промышленного образца АРВ к модели энергосистемы реального времени позволило выполнить всестороннюю проверку АРВ и выявить особенности функционирования новой версии ПО.

Начальник сектора испытаний систем управления и автоматики отдела системных исследований АО «НТЦ ЕЭС» Дмитрий Кабанов рассказал об использовании СВИ для непрерывного мониторинга функционирования систем регулирования гидроагрегатов и групповых систем регулирования ГЭС.

Одной из причин возникновения аварийных ситуаций в энергосистеме является некорректная работа систем управления и регулирования генерирующего оборудования электростанций.

В настоящее время в ЕЭС России отсутствует единая система контроля эффективности и корректности работы систем регулирования энергоблоков электрических станций. Функционирует лишь разработанная в 2012 г. АО «НТЦ ЕЭС» по заказу АО «СО ЕЭС» система мониторинга системных регуляторов в части мониторинга функционирования АРВ и систем возбуждения (СМСР), предназначенная для оценки в автоматическом режиме правильности функционирования любых типов систем возбуждения и АРВ синхронных генераторов в эксплуатационных и аварийных режимах работы энергосистемы.

В 2019 году АО «НТЦ ЕЭС» начало разработку алгоритмов мониторинга функционирования САУ ГА и ГРАРМ ГЭС, а также доработку и модификацию алгоритмов мониторинга АРВ и СВ генераторов. Сейчас алгоритмы системы мониторинга полностью разработаны и опробованы на испытательном стенде в АО «НТЦ ЕЭС», реализуется пилотный проект по установке системы мониторинга на Новосибирской ГЭС.

Разработанная система мониторинга в режиме реального времени будет предоставлять информацию о выявленных отклонениях для своевременного принятия решения об их ликвидации и недопущения развития технологического нарушения. Наличие объективных данных о работе систем управления и регулирования, получаемых с использованием СВИ, позволяет с уверенностью вести диалог о корректности предъявляемых к собственнику претензий и позволит минимизировать штрафные санкции со стороны организаций, осуществляющих надзорные функции. Кроме того, благодаря мониторингу, собственники объектов генерации имеют объективную информацию о работе генерирующего оборудования и его систем регулирования.

Представители НТЦ ЕЭС отметили высокий уровень организации конференции и возможности для обсуждения новейших достижений в энергетике.

Международный форум «Электрические сети-2023» – масштабное отраслевое событие в электроэнергетике, направленное на объединение профессионального сообщества для обсуждения и решения приоритетных задач электросетевого комплекса с целью повышения его надежности и эффективности. Мероприятие проходит в Москве в период с 5 по 8 сентября 2023 года на территории ВДНХ, в выставочных павильонах № 55 и 57.