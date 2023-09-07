Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 2 МВт мощности новому складскому комплексу в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Источник питания – подстанция 110 кВ «Юго-Западные очистные сооружения».

Электроснабжение объекта осуществляется по сетям 10 кВ. В рамках первого этапа проекта по строительству терминала объем присоединенной мощности составил 2 МВт. На последующих двух этапах энергетики обеспечат объекту еще 1,6 МВт дополнительной мощности.



Новый универсальный перегрузочный транспортно-логистический комплекс будет состоять из административного здания, 7 складских корпусов, площадки хранения контейнеров, площадки открытого хранения грузов, парковки для грузовых и легковых автомобилей. Складские мощности должны занять площадь 64 тысячи м2.



«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. На особом контроле находится энергоснабжение ключевых объектов социальной инфраструктуры, медицинских учреждений, а также транспортных и логистических центров.

Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».