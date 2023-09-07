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"Россети Юг" повысили надежность электроснабжения 48 тысяч жителей Волгоградской области

7 сентября 2023, 15:30 328 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Юг
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«Россети Юг» завершили капитальный ремонт трансформатора транзитной подстанции 220 кВ «Суровикино - 220», поставляющей электроэнергию почти 48 тысячам жителей Суровикинского и Чернышковского районов Волгоградской области.

В результате ремонта основного оборудования питающего центра улучшилось качество электроснабжения порядка 50 социально значимых объектов, среди которых школы и детские сады, больницы и фельдшерско-акушерские пункты. Также среди потребителей подстанции – нефтебаза и железнодорожные станции, элеваторы и крупные сельскохозяйственные предприятия, автозаправочные станции и объекты жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках плановых работ энергетики провели ревизию активной части и переключающих устройств трансформатора, заменили все резиновые уплотнения, отремонтировали системы охлаждения и произвели регенерацию трансформаторного масла.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 

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