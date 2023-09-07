Структура ГК «ПСК» получила разрешение на застройку жильем участка бывшего завода «Петрохолод» в Калининском районе Петербурга. Документ размещен в базе Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. Ранее расчистка участка вызвала протесты градозащитников, которые боролись против сноса исторических заводских корпусов на Полюстровском проспекте.

Жилые дома на месте фабрики мороженного

Решение о переносе производства мороженного под брендом «Петрохолод» с этого предприятия на новый завод «Айсберри» в Ярославскую область было принято в 2020 году. А компании ООО «Специализированный застройщик «Полюстровский 87» согласовали строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и подземным гаражом на участке по этому адресу. Жилой комплекс рассчитан на 2,1 тыс. квартир. Высота застройки составит 39,9 м. Разрешение на строительство действует до 5 сентября 2026 года.



Как ранее писал РБК Петербург, в конце 2021 года ГК «ПСК» приобрела долю в ООО «Петрохолод» (правопреемник основного юрлица бывшего производителя мороженого) с правом собственности на земельный участок площадью в 6,5 га, в 900 м от станции метро «Лесная». Эксперты оценивали сделку в 5-6 млрд руб. Заявленный девелопером объём общих инвестиций в проект — 24 млрд руб.



В пресс-службе «ПСК» уточнили, что площадь застройки на первом участке составит 3,7 га. В составе проекта строительства, кроме пяти жилых домов, будет детский сад и школа. Общая жилая площадь проекта — 103,3 тыс. кв. м.

«Мы готовимся приступить к строительным работам до конца 2023 года. Сейчас завершаются последние этапы перед началом строительства, которое займет три года», — сообщил Максим Штерн, собственник ГК «ПСК».

Снос «Петрохолода»

Снос бывших корпусов «Петрохолода», построенного в 1930-е годы, начался весной 2021 года. Градозащитники пытались прекратить демонтаж, попросив Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) признать довоенное «сталинское» здание под литерой А на Полюстровском проспекте, 87 объектом культурного наследия.



Комитет, в свою очередь, не нашел оснований для включения отданных под снос зданий в перечень объектов культурного наследия. В администрации Калининского района Петербурга также признали законным снос заводских построек «Петрохолода».



Группа компаний «ПСК» — девелопер и один из крупнейших генподрядчиков Северо-Запада. В портфеле более 60 объектов в сфере жилищного строительства в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России, из которых больше 20 — собственные девелоперские проекты. Компания строит жилье (ЖК «Северная Корона» и ЖК Friends), сеть апарт-отелей Avenir, а также коммерческую недвижимость и социальные объекты. Общая площадь введенных в 2022 году в эксплуатацию проектов составила 140 000 кв.м. По данным компании, единственным бенефициаром ГК «ПСК» является Максим Штерн.