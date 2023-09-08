8 сентября 2023 года в рамках МУФ-2023 (Московский урбанистический форум) состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Алюминиевой Ассоциацией и Лигой зеленых брендов.

Сотрудничество с Лигой зеленых брендов направлено на содействие устойчивому промышленному развитию страны путем поддержки промышленных предприятий, реализующих проекты или производящих продукцию, которые способствуют снижению негативного воздействия на окружающую среду и климат. Совместные мероприятия, обмен опытом в области проведения оценки соответствия деятельности организаций ESG-критериям, налаживание коммуникаций с государственными структурами — основные виды деятельности, по которым Алюминиевая Ассоциация и Лига зеленых брендов намерены сотрудничать. Стороны уделят особое внимание инициативе национального зеленого бренда — продвижению Национального зеленого стандарта ГОСТ Р, а также реализации предложений по совершенствованию механизма государственных зеленых закупок и поддержке предприятий, способствующих формированию зеленой экономики.

В 2021 году Лига зеленых брендов совместно с Роскачеством разработала и представила проект Национального зеленого стандарта ГОСТ Р (добровольная сертификация) — «Устойчивое развитие бренда и предприятия», который будет способствовать развитию зеленого рынка в России. Цели и задачи Стандарта на сегодняшний день близки всем участникам рынка. А набор предлагаемых стимулирующих мер и бенефитов для устойчивых зеленых поставщиков, в том числе из промышленного сектора, которые проводят расчеты выбросов парниковых газов, знают свой углеродный след, умеют его рассчитывать, разрабатывают и применяют инициативы по его минимизации, будет способствовать в долгосрочной перспективе повышению конкурентоспособности зеленых производителей не только на российском, но и на международном рынке.

В 2022 году Алюминиевая Ассоциация выступила с инициативой создания и продвижения национального бренда экологически чистой и низкоуглеродной промышленной продукции. Российские экспортоориентированные предприятия сегодня нуждаются в дополнительных механизмах поддержки, отвечающих растущему в мире запросу на экологичность и низкий углеродный след. Реализация этой инициативы будет способствовать развитию экспорта, усилению интеграции России в глобальные производственные связи, а также служить реализации национальных целей в сфере экологии и климата.

В рамках меморандума стороны также обязуются оказывать содействие национальной политике в сфере борьбы с изменениями климата. Это касается, прежде всего, таких аспектов, как поддержка экспорта российской экологически чистой продукции и продукции с низким углеродным следом, а также поддержка усилий бизнеса по переходу на ресурсо- и энергосберегающие, зеленые технологии.

Развитие технологий и материалов для зеленого строительства является общемировым трендом. Алюминий — один из самых экологичных материалов на Земле. Он поддается практически бесконечной переработке — около 80% металла, произведенного за всю историю, продолжает использоваться до сих пор. Для переработки металла требуется лишь 5% от энергии, необходимой для производства первичного алюминия.

«Отечественная алюминиевая отрасль неизменно находится в авангарде внедрения передовых решений. Участники Ассоциации уделяют большое внимание вопросам экологии, бережливого производства и соблюдению принципов ESG. Российский алюминий, произведенный с использованием чистой возобновляемой гидроэнергии, имеет один из самых низких показателей углеродного следа в мире. Решения из отечественного алюминия экологичны, могут быть бесконечно переработаны без потери свойств металла, что делает его идеальным материалом для организации экономики замкнутого цикла. Уверен, что сотрудничество с Лигой зеленых брендов будет способствовать устойчивому промышленному развитию страны и переходу экономики на зеленые рельсы», — отметил заместитель председателя Алюминиевой Ассоциации Артем Асатур.

«Партнерство Лиги зеленых брендов с Алюминиевой Ассоциацией дает нам прекрасную возможность масштабировать деятельность друг друга в целях развития стимулирующих мер для российского зеленого рынка, безусловными лидерами которого являются, в том числе, компании алюминиевой отрасли. Система стандартизации и сертификации российских зеленых производителей и их продукции, выстроенная с учетом международных требований, в том числе отраслевых, безусловно, повысит конкурентоспособность продукции российских производителей на международных рынках и, что не менее важно, создаст предпосылки для дальнейшего развития государственных зеленых закупок внутри страны», — подчеркнула президент Лиги зеленых брендов Анастасия Попова.

Участники Алюминиевой Ассоциации, объединяющей более 130 компаний и организаций отрасли, или 75% всего рынка алюминия, уделяют особое внимание «зеленым» технологиям при производстве продукции из алюминия и сплавов на его основе. В июле 2023 года участником Алюминиевой Ассоциации было объявлено о прохождении верификации сплава ALLOW INERTA, произведенного по технологии инертного анода. Он имеет удельные выбросы на рекордно низком уровне 0,01 тонны эквивалента CO2 на тонну металла с учетом прямых и косвенных энергетических выбросов (области охвата 1 и 2). Продукция высоких переделов из алюминия отличается повышенной прочностью, коррозионной стойкостью, а также длительным сроком службы. Низкий вес алюминиевых конструкций и изделий — еще один ключевой фактор в пользу экологичности крылатого металла.

О Лиге зеленых брендов

Лига зеленых брендов — объединение компаний/брендов, внедряющих в свои бизнес-модели принципы устойчивого развития. Лига — это одновременно методологический центр и коммуникационная площадка для бизнеса, на которой в рамках открытого диалога бизнес может найти оптимальные для повседневной практики пути трансформации деятельности в контексте устойчивого развития.

Лига зеленых брендов была создана в 2019 году по инициативе компании Unilever совместно с коммуникационной экосистемой, поддерживающей развитие отрасли УР в России, — Проектом +1. На этапе создания Лиги ДРТ разработала двухэтапную методологию оценки уровня устойчивого развития для крупного бизнеса. Данная методология учитывает ключевые международные показатели; прохождение оценки уровня соответствия экологическим, управленческим и социальным критериям данной методологии позволяет компании или бренду стать членом Лиги зеленых брендов. На данном этапе методология передана Роскачеству и легла в основу разработки Национального стандарта и Зеленого сертификата.

В 2021 году ДРТ разработала для Лиги зеленых брендов методологию оценки уровня устойчивого развития для малого и среднего бизнеса (МСБ) в цепочке поставок. В 2022 году Лига зеленых брендов разработала методологию оценки климатической ответственности совместно с «КарбонЛаб» и ДРТ. В дальнейшем эту методологию планируется положить в основу Национального углеродного стандарта.

Сегодня Лига зеленых брендов включает 43 компании/бренда в статусе членов и 3 компании/бренда в статусе ассоциированных членов.