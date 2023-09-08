Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.

Новая продукция и сертификаты

На прошедшей неделе было зарегистрировано 2 декларации о соответствии на кабельную продукцию. Заявителями выступили заводы Таткабель и Камский кабель.

Заявленная продукция:

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена или поливинилхлоридного пластиката от 6 до 35 кВ включительно

Кабели силовые с алюминиевыми или медными жилами, с бумажной изоляцией, пропитанной вязким или нестекающим составом, в алюминиевой или свинцовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение 3, 6 и 10 кВ

Новые компании и предприятия

На этой неделе в кабельной отрасли в ЕГРЮЛ было зарегистрировано одно новое юридическое лицо - ООО "Телекаб" (ИНН 5050160640, г. Фрязино). Основной вид деятельности: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования.

Рынок полимеров

Индекс полимеров на этой неделе возрос на 10% по сравнению с прошлой неделей. Это произошло за счет поднятия цен на пластикаты АБС.

Индекс занятости и рынок труда

Количество вакансий в отрасли за прошедшую неделю увеличилось на 62 (или на 0,8%). Индекс занятости сохраняется на среднем уровне августа и равен 0,32. Это означает, что на каждую размещенную вакансию в кабельной отрасли приходится около 3 резюме.

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Торговая активность и цены на кабель

Индекс торговой активности (отношение объявлений “куплю” к “продам”) на этой неделе составил 44,1. Таким образом, он вырос на 0,02% по отношению к прошлой неделе. Это означает, что на 100 объявлений о продаже КПП приходится около 44 объявлений о покупке.

Индекс ВВГ (средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5) за прошедшую неделю упал на 12,24%. Это связано с падением уровня цен дистрибьюторов.

Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 8630 рублей за 100 метров кабеля.

Розничные цены на кабель

Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 8264 рубля (маркетплейс Яндекс.Маркет). Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 5443 рубля (маркетплейс Яндекс.Маркет). Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет) снизился на 7% по сравнению с предыдущей неделей.

Цены дистрибьюторов

Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 5500 до 11760 рублей за 100 метров кабеля.

Результаты опросов и исследований

Каждую неделю портал RusCable проводит опросы представителей кабельной отрасли на актуальные темы. На прошлой неделе мы поинтересовались у посетителей форума, завели ли они аккаунт в новой отраслевой социальной сети "Переменка". Почти половина опрошенных (49,61%) уже являются активными пользователями, а 31,64% - собираются присоединиться к сети в ближайшее время. Только 18,75% респондентов посчитали, что в этом нет необходимости.

Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 8 сентября 2023 года.