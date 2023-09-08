Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.
На прошедшей неделе было зарегистрировано 2 декларации о соответствии на кабельную продукцию. Заявителями выступили заводы Таткабель и Камский кабель.
Заявленная продукция:
На этой неделе в кабельной отрасли в ЕГРЮЛ было зарегистрировано одно новое юридическое лицо - ООО "Телекаб" (ИНН 5050160640, г. Фрязино). Основной вид деятельности: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования.
Индекс полимеров на этой неделе возрос на 10% по сравнению с прошлой неделей. Это произошло за счет поднятия цен на пластикаты АБС.
Количество вакансий в отрасли за прошедшую неделю увеличилось на 62 (или на 0,8%). Индекс занятости сохраняется на среднем уровне августа и равен 0,32. Это означает, что на каждую размещенную вакансию в кабельной отрасли приходится около 3 резюме.
ТОП-5 самых читаемых новостей недели:
Индекс торговой активности (отношение объявлений “куплю” к “продам”) на этой неделе составил 44,1. Таким образом, он вырос на 0,02% по отношению к прошлой неделе. Это означает, что на 100 объявлений о продаже КПП приходится около 44 объявлений о покупке.
Индекс ВВГ (средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5) за прошедшую неделю упал на 12,24%. Это связано с падением уровня цен дистрибьюторов.
Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 8630 рублей за 100 метров кабеля.
Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 8264 рубля (маркетплейс Яндекс.Маркет). Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 5443 рубля (маркетплейс Яндекс.Маркет). Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет) снизился на 7% по сравнению с предыдущей неделей.
Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 5500 до 11760 рублей за 100 метров кабеля.
Каждую неделю портал RusCable проводит опросы представителей кабельной отрасли на актуальные темы. На прошлой неделе мы поинтересовались у посетителей форума, завели ли они аккаунт в новой отраслевой социальной сети "Переменка". Почти половина опрошенных (49,61%) уже являются активными пользователями, а 31,64% - собираются присоединиться к сети в ближайшее время. Только 18,75% респондентов посчитали, что в этом нет необходимости.
Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 8 сентября 2023 года.
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