Специалисты «Мособлэнерго» завершили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи напряжением 6 кВ, осуществляющей передачу электроэнергии от питающего центра ПС-260 в распределительный пункт РП-1, расположенный близ с. Рождествено. От данного энергообъекта обеспечивается электроснабжение трансформаторных подстанций в п. Снегири, д. Талицы, г. Дедовске и р. п. Нахабино городского округа Истра.

Работы выполнены в сжатые сроки в течение второй половины августа текущего года, в них были задействованы четыре бригады специалистов. Энергетики заменили неизолированный провод А-70 на самонесущий изолированный провод СИП-3 и установили пять железобетонных опор вместо деревянных на магистрали протяженностью 1,5 км, пролегающей через поля и лесной массив. Выполненные работы позволили повысить надежность и качество электроснабжения потребителей населенных пунктов городского округа и обеспечили возможность присоединения новых абонентов.

Всего с начала 2023 года в рамках программы капитального ремонта «Мособлэнерго» на территории г. о. Истра отремонтировано 15 км кабельно-воздушных линий электропередачи 0,4-6,10 кВ, строительная часть и оборудование на 12 трансформаторных подстанциях и выполнена расчистка трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности в объеме 9,2 га. Проведенные работы повысили надежность электроснабжения для тысячи жителей города Истры и частного сектора, а также котельных и насосных станций в близлежащих деревнях Талицы, Ленино, Садки, поселках Первомайский, Глебовский и Шелковая гора.

До конца 2023 года энергетикам предстоит расчистить еще 13 га трасс ЛЭП, провести капитальный ремонт 7,9 км кабельно-воздушных линий электропередачи, пролегающих на улицах г. Дедовска — Набережной речфлота, Школьном проезде, Главной и Совхозной, что повысит надежность электроснабжения потребителей города, а также прилегающих деревень и СНТ.