Европейская инжиниринговая компания REDEX Group расширила свой ассортимент тензодатчиков, предназначенных для измерения натяжения при производстве композитных материалов, проводов, кабелей, упаковки, этикеток, аккумуляторных батарей.

Компания-специалист в области контроля натяжения предлагает лучшее из своих ноу-хау - серию тензодатчиков WAT+ с инновационной концепцией, основанной исключительно на модульной архитектуре, которая может использоваться со шкивами или роликами при производстве полос, проводов и узких изделий, а также с корпусом подшипника или муфтой, поддерживающей вал, для применения при изготовлении более крупных изделий.

Линейка датчиков REDEX WAT+ состоит из универсальных тензодатчиков (основа предлагаемого решения), на которых могут быть закреплены различные монтажные приспособления. Благодаря оптимизации внутренней структуры доступны три различных диапазона точности измерения в зависимости от размера. Очень компактный размер 1 охватывает диапазоны 50 N-250 N-500 N, в то время как новый размер 2 расширяет диапазон измерений до 1,000 N-2,500 N-5,000 N для применения в кабелях или металлических полосах.

Помимо многих других преимуществ, связанных с экономией средств, эта уникальная конструкция позволяет использовать одну и ту же арматуру по размеру, независимо от выбранного диапазона нагрузки. Передовые исследования с расчётом внутренней структуры датчика, выполненным с использованием метода конечных элементов, свидетельствуют о том, что результаты измерения остаются стабильными, независимо от положения изделия на ролике кронштейна.

Модульное решение также обеспечивает инженерам гибкость при разработке собственных вспомогательных средств в соответствии с любыми специальными требованиями в отношении длины, обработки поверхности или формы шкивов.