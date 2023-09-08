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Офисный центр с паркингом за 1 млрд рублей построят в центре Москвы

8 сентября 2023, 15:45 317 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: interfax.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

Офисный центр и подземный паркинг построят в Мещанском районе столицы в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщает пресс-служба департамента городского имущества Москвы.

"В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) в Мещанском районе у станции метро "Достоевская" построят офисный центр с подземным паркингом. Для этого город предоставит инвестору в аренду земельный участок площадью 0,43 га", — говорится в сообщении со ссылкой на руководителя ведомства Максима Гамана.

По словам Гамана, общая площадь объекта составит 35 тыс. кв.м. В проект вложат более 1 млрд рублей. Участок на улице Дурова, владение 3 предоставят застройщику без проведения торгов в аренду на пять лет. За это время инвестор должен завершить строительство и открыть офисный центр с подземным паркингом.

Напомним, что масштабные инвестиционные проекты — это особая форма сотрудничества города и бизнеса, которая применяется в Москве с 2016 года. МаИП могут стать инвестиционные проекты по освоению свободных городских земель, направленные на увеличение количества рабочих мест и рост инвестиций в экономику столицы.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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