Офисный центр и подземный паркинг построят в Мещанском районе столицы в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщает пресс-служба департамента городского имущества Москвы.

"В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) в Мещанском районе у станции метро "Достоевская" построят офисный центр с подземным паркингом. Для этого город предоставит инвестору в аренду земельный участок площадью 0,43 га", — говорится в сообщении со ссылкой на руководителя ведомства Максима Гамана.

По словам Гамана, общая площадь объекта составит 35 тыс. кв.м. В проект вложат более 1 млрд рублей. Участок на улице Дурова, владение 3 предоставят застройщику без проведения торгов в аренду на пять лет. За это время инвестор должен завершить строительство и открыть офисный центр с подземным паркингом.

Напомним, что масштабные инвестиционные проекты — это особая форма сотрудничества города и бизнеса, которая применяется в Москве с 2016 года. МаИП могут стать инвестиционные проекты по освоению свободных городских земель, направленные на увеличение количества рабочих мест и рост инвестиций в экономику столицы.