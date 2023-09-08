УГМК продал Северной Осетии территорию и имущество бывшего завода "Электроцинк" за 144 рубля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло по итогам встречи с заместителем министра экономического развития Российской Федерации Сергеем Назаровым.

"Заканчиваем оформление деталей по договору купли-продажи имущественного комплекса завода "Электроцинк": территорию и имущество бывшего предприятия УГМК продала республике по цене 144 рубля без НДС. Спасибо компании за понимание и совместную работу!", - говорится в сообщении.

По его словам, акт приема-передачи уже есть, также идет инвентаризация и сверка имущества. На площадке бывшего завода будет развернут промышленный или индустриальный парк.

"Кстати, клинкер вывозит тоже УГМК. Даже невооруженным глазом видно, как развалы становятся меньше. В следующем году в их планах вывезти около 500 тысяч тонн", - отметил Меняйло.

После пожара в одном из цехов завода "Электроцинк" (входит в холдинг "Уральская горно-металлургическая компания", УГМК) в 2018 году было принято решение о консервации предприятия. Все производственные процессы на заводе остановлены, предприятие расторгло трудовые договоры с более чем 1 тыс. работников.