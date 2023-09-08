Итальянская компания 3Green, специализирующаяся на технологиях в области ВИЭ, направила заявки в Министерство инфраструктуры и транспорта Италии и администрацию порта Поццалло о предоставлении 40-летней концессии на участок акватории у побережья Сицилии для строительства плавучей ВЭС Euribia. Новую ВЭС проектной мощностью 660 МВт планируется построить в 40 км от Поццалло, в Мальтийском проливе, где глубина моря составляет 130-140 м.

В акватории ВЭС на плавучих платформах будет установлено 44 ветровые турбины по 15 МВт каждая. ВЭС будет разделена на 9 кластеров по 4-5 турбин, соединенных между собой подводными КЛ 66 кВ. Для повышения напряжения вырабатываемой турбинами электроэнергии с 6 кВ до 380 кВ, чтобы передавать ее в наземную электрическую сеть, будут построены платформенные трансформаторные ПС, от которых электроэнергия по подводному кабельному соединению 380 кВ будет поступать на наземную распределительную ПС, которая должна быть построена западнее Поццалло.

Информационно-аналитический ресурс World Energy