Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

В Калининграде начали выпуск электромобилей совместно с китайским Foton

8 сентября 2023, 15:00 306 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РИА Новости
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: РИА Новости / Михаил Голенков

Фото: РИА Новости / Михаил Голенков

"Автотор" начал производство коммерческих электромобилей совместно с китайским автопроизводителем Foton на заводе в Калининграде, для рынка РФ машины будут выпускаться под брендом Brock, говорится в сообщении компании.

"Автотор" приступил к производству мало- и среднетоннажных коммерческих автомобилей с электрической силовой установкой в сотрудничестве с одним из ведущих производителей грузовой техники в КНР - компанией Foton. Для российского рынка эта продукция будет выпускаться под маркой Brock", - сообщил "Автотор".

На конвейере завода стартовало производство одновременно двух моделей: Brock 75 (полная масса 7,5 тонны, максимальная мощность двигателя – 115 кВт, пробег на одной зарядке с постоянной скоростью - 300 км) и Brock 160 (полная масса 16 тонн, максимальная мощность двигателя 160 кВт, пробег на одной зарядке с постоянной скоростью - 300 км).

Обсудить на форуме
Метки: ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ИНВЕСТПРОЕКТ, АВТОТОР, КИТАЙ
Отрасль: Транспорт Машиностроение Электротехника 

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Инновации
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+