Завершается прием заявок на конкурс граффити Кабельного Завода

Напоминаем, что 10 сентября – последний день приема заявок на творческий конкурс стрит-арта «Медный путь». 11 сентября жюри конкурса отберет лучшие эскизные работы, авторы которых смогут проявить свое художественное мастерство непосредственно на кабельных барабанах.

Победителей ждут призы, а их работы уедут на объекты в качестве кабельной тары или украсят цеха Завода. Ознакомиться с Положением конкурса можно по ссылке. Все, кто желает принять участие в конкурсе, должны прислать Анкету участника, указав ФИО, возраст, телефон для связи и эл. почту и не более трех эскизов на заявленные темы. Работы принимаются по адресу konkurs@expert-cable.ru до 10 сентября 2023 года.

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