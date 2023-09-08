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Завершается прием заявок на конкурс граффити Кабельного Завода

8 сентября 2023, 11:15 116 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
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Напоминаем, что 10 сентября – последний день приема заявок на творческий конкурс стрит-арта «Медный путь». 11 сентября жюри конкурса отберет лучшие эскизные работы, авторы которых смогут проявить свое художественное мастерство непосредственно на кабельных барабанах.

Победителей ждут призы, а их работы уедут на объекты в качестве кабельной тары или украсят цеха Завода. Ознакомиться с Положением конкурса можно по ссылке. Все, кто желает принять участие в конкурсе, должны прислать Анкету участника, указав ФИО, возраст, телефон для связи и эл. почту и не более трех эскизов на заявленные темы. Работы принимаются по адресу konkurs@expert-cable.ru до 10 сентября 2023 года.

Темы конкурса:

  • Медный путь.
  • Электричество - основа современных технологий и жизни общества.
  • Так как же электричество попадает к нам в дома? Конечно, по кабелям.
  • Кабель - это результат труда людей разных специальностей.
  • Сердце нашего завода – медеплавильное производство.
  • Медная катанка.
  • Металлопрокат.
  • Производство кабеля (как рождается кабель).
  • Различные варианты воплощения кабеля и его назначения через современные художественные практики, а также профессионализм работников.
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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
EXPT
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